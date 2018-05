Unterkirnach Jugendarbeit gestaltet sich schwierig

Jugendwart Siegmund Lubenow erläuterte die schwierige Entwicklung in der Jugendarbeit. Es sei bei dem breiten Angebot im Sport nicht einfach, Jugendliche für den Kegelsport zu begeistern. Kassenwart Michael Storz konnte über einen soliden Kassenstand berichten.

Der Präsident des Sportkeglerverbands Südbaden, Holger Zurek, gab verschiedene Neuerungen bekannt. In Bezug auf Jugendarbeit machte er den Vorschlag, Kontakt mit der Schule aufzunehmen. Im Anschluss ehrte er langjährige Mitglieder. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Renate Lösle, Brunhilde Beha-Haage, Hildegard Nopper, Michael Hartwich, Rainer Burkhard, Michael Weisser und Stefan Weiss. Für 20 Jahre wurden Brigitte Pfaff und Frank Hartmann geehrt. Jürgen Efinger bekam die Verdienstnadel in Bronze für langjährige Tätigkeit im Vorstand des KC Brigachtal. Siegfried Hermann von PostSV Furtwangen wurde für 50 Einsätze bei den Seniorenmannschaftsmeisterschaften des Südbadischen Keglerverbands geehrt.