Unterkirnach Josef Hug wehrt sich gegen Gerüchte

Unterkirnach. Er erhalte permanent Anrufe von Personen, die gerne bei ihm buchen würden, sei es für eine Kommunion, Hochzeit oder große Geburtstagsfeier, und die dann fragen: "Geht das überhaupt, der Stadthof ist doch verkauft."

Wenn er dann nachfrage, woher derjenige diese falsche Erkenntnis habe, erhalte er immer die vage Antwort, das habe man eben gehört. "Diese Gerüchte schaden meiner Gaststätte und ich weiß wirklich nicht, woher ganz Unterkirnach über diesen angeblichen Verkauf informiert ist", betont er. Dann erklärt er: "Ich werde den Stadthof auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres mit all meiner Kraft, ganz ohne Einschränkungen, betreiben." Natürlich würden Gespräche über einen möglichen Verkauf des Stadthofs laufen, schließlich könne er das Gasthaus nicht bis in alle Ewigkeit betreiben, aber bis jetzt sei noch nichts entschieden. "Es liegen Planungen vor und es gibt mögliche Investoren, mit denen Gespräche laufen, bis Ende März gibt es eine Entscheidung", fährt er fort. In die Planungen sei er nicht involviert, aber es wäre schön, wenn die Gastronomie nach einem möglichen Verkauf erhalten bleibe, so Hug.

Eine Frau vom Denkmalamt Freiburg habe sich den Stadthof genau angeschaut und bestimmt, dass der Stadthof bei einem Verkauf in seinen ursprünglichen Zustand gebracht werden müsse. Das bedeute, dass das Dach mit gespaltenen Schindeln gedeckt sein müsse, Sprossenfenster vorhanden sein müssten und Fensterläden in einem antiken Grün angebracht werden müssten.