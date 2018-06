Unterkirnach Josef Hug verarbeitet das ganze Tier

Unterkirnach. Hug wurde im Februar 2014 ausgezeichnet mit dem Prädikat "Wild aus der Region". Umso mehr fühlten sich die Jäger geehrt, dass sie zu diesem außerordentlichen Kochkurs eingeladen wurden.

Hegeringleiter Ingo Böhnhardt hatte die Idee zu diesem außergewöhnlichen Kochkurs, und Hug war gerne bereit, die Jäger über die Schulter schauen zu lassen. Selbstverständlich gab es für die Jäger das von Hug zubereitete Menü am festlich gedeckten Tisch im Restaurant zu genießen. Er hatte einen Frühlingssalat mit Pfifferlingen und Rehmaultaschen gezaubert, eine Wildkraftbrühe mit Rehklößchen, und Variationen vom heimischen Reh folgten. "Das hat er toll gemacht", lobten ihn die Kursbesucher und ließen es sich schmecken.

Vor dem Eingang wurden die Besucher mit Sekt eingestimmt, dann ging es gut eingestimmt im Gänsemarsch in die Küche. Hier lag das Reh, noch nicht zerlegt, auf dem Tisch, daneben standen drei Töpfe für den Sud und die verschiedenen Teile des Rehs. Das Tier hatte Jürgen Berger im Revier von Ralf und Eva Groppengießer in Niedereschach geschossen, Hug hatte es einige Tage bei sieben Grad abhängen lassen. In dem großen Topf verschwanden Sellerie, Lauch, Karotten und unter anderem die Rippen des Rehs. Angefangen mit dem Zerlegen hatte er mit der Keule. "So, wer macht hier weiter, der Rehrücken muss jetzt abgelöst werden, ebenfalls die Silberhaut", fragte Hug in die Runde. "Ach nee, mach mal", winkten die Jäger. Es traf Ernst Benzing, der sich mutig mit dem Messer dem Reh näherte. Der Rehrücken sei das Beste, der ganze Rücken ergebe sechs Portionen, erklärte Hug weiter, während er Ernst Benzing nicht aus den Augen ließ. Das mache er sehr gut, lobte Hug den Jäger mit dem Messer. "Immer schön gegen die Faser schneiden", mahnte er und erklärte weiter, dass aus dem Blatt, also dem Vorderlauf, Ragout zubereitet werde. Hug erläuterte das gesamte Prozedere der Zubereitung der verschiedenen Teile. Es gab auch eine Gewürzkunde, dann durften sich die Gäste im Restaurant an den festlich gedeckten Tisch setzen.