Unterkirnach Jede Menge Kreatives und Informatives

Ein spannendes Gedächtnistraining steht ebenfalls auf dem Programm. Durch heitere Spiele und in geselliger Runde werden auf unterhaltsame Weise Konzentrations- und Merkfähigkeit sowie die Wortfindung trainiert und gesteigert. Der Kurs ist für jedes Alter geeignet. Beginn ist am Donnerstag, 11. Oktober, 18 Uhr. Der Kurs umfasst sechs Einheiten und kostet 45 Euro. Referentin ist Sabine Hummel, ausgebildete ganzheitliche Gedächtnistrainerin und Fachpräventologin für geistige Fitness. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an hummelsabine@t-online.de oder unter Telefon 07724/52 22.

Rund um das Thema "Zucker – süße Sünde, weißes Gift" dreht sich ein Vortragsabend beim Bildungswerk. Zucker ist zwar ein lebensnotwendiger Nährstoff, bei übermäßigem Genuss schadet er jedoch der Gesundheit. Er macht nicht nur dick, sondern verursacht Zivilisationskrankheiten wie Diabetes. Aber wie viel Zucker benötigen wir? Worin ist besonders viel Zucker enthalten und hinter welchen Namen verbirgt er sich? Macht der weiße Stoff wirklich süchtig? Wie kommt man von den süßen Schleckereien weg? Diese und viele andere Fragen werden am Dienstag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr erörtert. Referentin ist die Ernährungsberaterin Linda Hackenjos, der Eintritt kostet fünf Euro.

Im November geht es mit Veranstaltungen weiter. Den Auftakt macht ein Vortragsabend unter dem Titel "Trauer gehört zu unserem Leben". Ist es vorteilhaft, sich dem Thema zu stellen, oder ist Verdrängung eine einfachere Strategie? Die Antwort darauf liefert am Donnerstag, 29. November, ab 19.30 Uhr der Hospiz- und Trauerbegleiter Bernhard Weisshaar. Die Zuhörer erfahren auch, warum Trauer wichtig ist, wie die Menschen auf Trauernachrichten reagieren und mit Trauernden umgehen sollten. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Hospizbewegung wird gebeten.

Ein Frauenfrühstück mit dem Thema "Die Rolle der Frauen in Christentum und Kirche von der Zeit Jesu bis heute" steht am Samstag, 30. März, im Kalender des Bildungswerks. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem ökumenischen Frauenkreis statt. Ab 9 Uhr beginnen die Teilnehmerinnen bei einem Frühstücksbuffet gemeinsam den Tag und kommen miteinander ins Gespräch. Die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis. Anmeldungen sind bis 23. März im Pfarrbüro möglich.

Eine Impulswanderung auf dem ökumenischen Stadtpilgerweg in Villingen wird ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Frauenkreis angeboten, und zwar am Donnerstag, 25. April, von 17.30 bis etwa 20 Uhr. Treffpunkt ist an der Apotheke Unterkirnach.

Die Krabbelgruppe trifft sich wieder

Auch die Krabbelgruppe trifft sich wieder, jeweils montags von 15 bis 17 Uhr im Jakobusraum im Kindergarten. Darüber hinaus lädt auch die katholische öffentliche Bücherei wie gewohnt zum Schmökern ein – montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr und nach Möglichkeit nach den Gottesdiensten.

Die Veranstaltungen des Bildungswerks finden, falls nicht anders vermerkt, im Jakobus-Saal im Gemeindehaus, Kirchplatz 4, statt. Anmeldungen sind unter 07721/5 47 17 oder per E-Mail an unterkirnach@kath-zwibriki.de möglich.