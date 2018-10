Unterkirnach Jahresverlust bei rund 250 000 Euro

Unterkirnach. "Unsere Rücklagen sind gestiegen und stehen 2018 bei gesamt 1,3 Millionen Euro. Wir fangen nicht bei Null an, unserer Kreditaufnahme stehen verwertbare Grundstücke gegenüber, sodass wir einen gewissen Spielraum haben werden."

Um die Einwohnerzahl zu erhöhen, habe man bebaubare Flächen am Sommerberg II. Auch der Reisemobilstellplatz sei eine Möglichkeit, neue Grundstücke anzubieten, dann gebe es noch eine freie Fläche in Richtung Bauhof, während sich die Flächen im Marbental I und im Löwengründle in Privatbesitz befinden. Eine dringend notwendige Maßnahme werde es sein, im Abendgrund Gewerbe anzusiedeln. Durch den Wegzug von der Firma Wahl sehe Braun eine eventuelle Möglichkeit, im Roggenbachweg rund 17 000 Quadratmeter und im Döbele 7800 Quadratmeter für Gewerbe anzubieten, beide letztgenannte Flächen gehören der Firma Wahl.

Beim Hallenbad stelle sich die Frage, ob dieses auf Dauer finanzierbar sei, so Braun. Der Jahresverlust liege bei rund 250 000 Euro. Die Sauna werde von mageren 767 Personen im Jahr besucht. Schulen und Vereine zählen 4636 Hallenbad-Besucher pro Jahr, die jedoch weniger Eintritt zahlen. Tagesgäste habe man 7112 und Feriengäste 5516, also verzeichne das Hallenbad insgesamt 17 264 Besucher im Jahr. Bei der Reduzierung der Ausgaben stehe die Schließung der Sauna im Sommer im Raum, die Schließung eines weiteren Tages, der Wegfall des Warmbadetags, außerdem die Anstellung von Personal in der GmbH.