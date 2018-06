Unterkirnach Immer mit Überraschungen zu rechnen

Er habe geglaubt, dass Bausanierungen mit wenig Mitteln zu bewerkstelligen seien. "Ein großer Irrtum", so Rosenfelder. Man benötige einen beachtlichen Maschinenpark, das Know-how und die entsprechenden Mitarbeiter, womit er bei dem Thema war, dass die Nachwuchsprobleme auch seine Firma einholen würden.

Wie brachial die Arbeit sein könne, zeigte Rosenfelder eindrucksvoll anhand von Bildern, auf denen die Sanierung der Schneckenbrücke in Villingen und der Sandsteinsanierung an der Villinger Stadtmauer zu sehen waren. Dass manche nicht begeistert seien, wenn die Firma Günter Bausanierung anrücke, sei verständlich, denn der Staub, der zum Beispiel beim Abschälen von Beton entstehe, nerve die jeweiligen Nachbarn gewaltig.

Er zeigte das Beispiel einer Bausanierung in der Fußgängerzone von Konstanz. Dort gebe es kaum Platz für seine Maschinen, alle Nachbarn, zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft, schimpfen über den Dreck, dazu stehe Konstanz auch noch auf Eichenpfählen in einem Sumpfgebiet, was die Arbeit verkompliziere und zusätzlicher Berechnungen bedürfe, so Rosenfelder.

Nach seinem eindrucksvollen Referat umriss Rudolf Kastner, dass die EGT neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel die Oxygen-Technologie plane. Der dezentralen Energieversorgung unter der Überschrift "Sparen Sie Energie, Zeit und Geld" gehöre die Zukunft, so Kastner. Die EGT sorge nicht nur für die dezentrale Energieversorgung, sondern berate auch Kunden zu einem idealen Energiekonzept. Auf die Frage der Landtagsabgeordneten Martina Braun, ob er sich zum Beispiel ein Neubaugebiet als Partner vorstellen könne, antwortete Kastner, dass sich die EGT auf Unternehmen konzentriert habe.