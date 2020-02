Unterkirnach Hoffnung für Aqualino gleich Null

Zum Hallenbad erklärte Braun, dass trotz Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerdialog, Presseberichten, Flyer und Arbeit des Fördervereins kaum mehr Feriengäste und Einheimische das Bad besucht hatten. "Man kann es drehen wie man will, das Bad ist für unsere Infrastruktur nicht zu halten, irgendwann holt uns das Thema ein", bezog Braun klar Stellung. "Wir haben 6500 Euro für Reparaturen vorgesehen, wir leben von der Substanz", fuhr er fort und plädierte für eine Entscheidung. Er wolle gar nicht an eine große Reparatur denken, so Braun. "Wir gehen doch alle nicht mehr schwimmen", fuhr er fort. Patrick Seng betonte, man habe eine soziale Verantwortung und sollte überlegen, wie der Verlust ausgeglichen werden könne. "Wo ist denn Ihre Schmerzgrenze?", fragte er Braun. "Bei einem ausgeglichenen Haushalt, so will es das Gesetz", antwortete der Bürgermeister. Er sehe keine Möglichkeit, das Hallenbad zu erhalten, nur von der Substanz zu leben, das könne es nicht sein. Susanne Ciampa erklärte, ein ausgeglichener Haushalt hänge nicht nur vom Schwimmbad ab. "Wir haben eine soziale Verantwortung gegenüber der Schule, dem Kindergarten und der Schlossberghalle."

Zum Bürgerdialog seien nicht mal zehn Prozent der Bevölkerung gekommen, bemängelte Braun. Bernhard Kuberczyk plädierte für das Hallenbad, das ein schönes Gebäude mit einer tollen Anlage sei. Man könne ja auch gleich noch den Sportplatz schließen, meinte er provokant. Birgit Kodet erklärte, wer schwimmen lernen möchte, könne nach St. Georgen und Villingen fahren, so weit entfernt sei das nicht. "Die Kommunalaufsicht haut uns einen nicht ausgeglichenen Haushalt um die Ohren", so Kodet. Rolf Weißer betonte, man habe eine soziale Verantwortung gegenüber Menschen, es bleibe der Gemeinde nichts anderes übrig, als das Bad zu schließen.

Bad wird nie schwarze Null erreichen

Seng gab nicht auf und wünschte, man solle alles versuchen, das Bad in ein neues Konzept zu packen, wenn diese Vorschläge auf dem Tisch liegen, könne entschieden werden. Michael Klafki wünschte, dass der Förderverein Aqualino seine Konzepte vortrage. "Mir liegen keine Ideen vor", antwortete Braun.

Christian Sonntag, Kassierer des Fördervereins Aqualino, erklärte, dass das Bad niemals eine schwarze Null erreichen werde. Zum Weggang der Firma Wahl wollte Sonntag wissen, welche Aktivitäten der Gemeinderat plane, damit dort keine Ruine entstehe. Er führe regelmäßig Gespräche mit Wahl, antwortete Braun, er glaube nicht, dass Wahl dort eine Ruine zulasse.

Gerhard Graf, Vorsitzender des Fördervereins Aqualino meldete sich zu Wort und erklärte: "Glauben Sie nicht, dass Sie das Bad zum Nulltarif schließen können."