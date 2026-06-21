Unterkirnach hat gewählt: 90 Prozent stimmen für Felix Kuentz

Bei Kaiserwetter ist am Sonntag, 21. Juni, in Unterkirnach Felix Kuentz zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Der einzige Kandidat für das Amt erhielt rund 90 Prozent der Stimmen.
Es war Schwimmbad- und Grillwetter, und trotzdem war die Beteiligung der Wahl mit 37,8 Prozent so, wie es bei den Temperaturen und einem einzigen Bewerber zu erwarten war. Aber so gut wie alle Stimmen gingen an Felix Kuentz. Genau 90,2 Prozent der gültigen Stimmen fielen auf ihn, ein Zeichen, dass ihn die Bürgerinnen und Bürger, und er hatte in seinem Wahlkampf alle aufgesucht, für den richtigen Nachfolger von Andreas Braun halten.