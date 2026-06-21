Unterkirnach hat gewählt: 90 Prozent stimmen für Felix Kuentz

Bei Kaiserwetter ist am Sonntag, 21. Juni, in Unterkirnach Felix Kuentz zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Der einzige Kandidat für das Amt erhielt rund 90 Prozent der Stimmen.

Es war Schwimmbad- und Grillwetter, und trotzdem war die Beteiligung der Wahl mit 37,8 Prozent so, wie es bei den Temperaturen und einem einzigen Bewerber zu erwarten war. Aber so gut wie alle Stimmen gingen an Felix Kuentz. Genau 90,2 Prozent der gültigen Stimmen fielen auf ihn, ein Zeichen, dass ihn die Bürgerinnen und Bürger, und er hatte in seinem Wahlkampf alle aufgesucht, für den richtigen Nachfolger von Andreas Braun halten.

Die Bürgermeister des Sechser-Clubs, Detlev Bührer, als Vertreter von Oberbürgermeister Jürgen Roth, Landrat Sven Hinterseh, eine beachtliche Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern, Altbürgermeister Gerold Löffler mit Ehefrau Barbara, Andreas Braun, jetzt auch schon Altbürgermeister, mit Ehefrau Franka und Kindern, sowie die Musikkapelle Unterkirnach, die zur Feier aufspielte – alle gratulierten sie.

Fritz Link, Bürgermeister von Königsfeld und noch Chef von Hauptamtsleiter Felix Kuentz, freute sich einerseits über dessen Erfolg, andererseits bedauerte er es aber auch, ihn in circa drei Monaten an Unterkirnach zu verlieren. „Es wird nicht leicht sein, einen so fähigen Hauptamtsleiter als Ersatz zu finden, aber so ist es nun mal“, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Überwältigt vom Ergebnis

18 Helferinnen und Helfer hatten bei der Wahl geholfen, und die Stimmen ausgezählt. Dann verkündete Hauptamtsleiter Julian Bach den wartenden Bürgern und Besuchern das eindeutige Ergebnis. Patrick Seng und Martin Kuberczyk waren die ersten Gratulanten. Auch Klaus Kuentz, Großvater von Kuentz und sein Vorbild, waren zum Gratulieren gekommen. Dann war es Zeit für die Musik. Felix Kuentz konnte noch nicht befragt werden, wie er sich nach dem Wahlerfolg fühlte: Einerseits war er überwältigt, andererseits musste er pausenlos Hände schütteln.

Von links: Patrick Seng und Martin Kuberczyk, erster und zweiter Bürgermeister-Stellvertreter in Unterkrinach, gratulieren dem neu gewählten Bürgermeister Felix Kuentz, rechts im Bild Partnerin Sarah Bopp. Foto: Hella Schimkat

Am 18. April 2026 warf Felix Kuentz seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters im Rathaus Unterkirnach in den Briefkasten am Rathaus ein.

Dass er zu dem Zeitpunkt nicht nur der erste, sondern auch der einzige Bewerber sein würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber er bereitete sich für den Wahlkampf akribisch vor, und als es am 26. Mai Gewissheit war, dass es keine weiteren Bewerber um den Rathaussessel in Unterkirnach gab, startete er mit seinem gut vorbereiteten Wahlkampf durch.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte er, dass er sich nicht zurücklehnen würde mit dem Gedanken „Ich bin ja der einzige Bewerber“, sondern dass er jeden Bürger und jede Bürgerin, ob in Vereinsheimen, in Geschäften, in der Apotheke oder an der Haustür, aufsuchen würde, um sich vorzustellen und auch zu fragen, wo der Schuh in Unterkirnach drücke.

Wo der Schuh drückt

Das wusste er schon von den beiden Bürgermeisterstellvertretern Patrick Seng und Martin Kuberzcyk. Auch hatte er als aufmerksamer Zuhörer an der Gemeinderatssitzung teilgenommen.

Dass die Finanzen ausgesprochen klamm sind, schreckte ihn nicht etwa ab, sondern beflügelte ihn, sollte er Bürgermeister von Unterkirnach sein, sein ganzes Wissen und Können in Haushaltsdingen einer Gemeinde einzusetzen, um Unterkirnach wieder aus dem tiefen Finanzloch zu holen.

Tiefes Finanzloch

Am Montag, 9. Juni, stand Kuentz in der Schlossberghalle Rede und Antwort, nicht nur den Bürgern in der voll besetzten Halle, sondern auch den Gemeinderäten, die knifflige Fragen vorbereitet hatten. Die Viertklässler der Roggenbachschule waren ebenfalls nicht müßig gewesen: Sie hatten in einem Projekt „Demokratie lebt vom Mitmachen“ Fragen an Kuentz vorbereitet, denn Kindern drückt oft der Schuh bezüglich ihrer Gemeinde an ganz anderen Stellen als den Erwachsenen. Geduldig und aufmerksam antwortete er auf ihre Fragen. Auch den Gemeinderäten und Bürgern stand er, gut vorbereitet, Rede und Antwort.

Bei seinem Haustürwahlkampf vergaß Kuentz nicht die Menschen in den abgelegenen Zinken: „Alle Bürger, die ich antraf, waren freundlich und positiv, nicht einmal wurde ich abweisend behandelt“, freut er sich gegenüber unserer Redaktion.

Kuentz, der den Beruf des Verwaltungsfachmanns von der Pike auf gelernt hat und zurzeit als Hauptamtsleiter in Königsfeld arbeitet, wurde bei seinem Wahlkampf oft von seiner Lebensgefährtin Sarah Bopp begleitet: „Sie steht voll hinter mir“, so Kuentz.