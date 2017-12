Unterkirnach Hallenbad-Eintritt soll teurer werden

Unterkirnach. In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am Dienstag stimmten die Räte dem Jahresabschluss der Unterkirnacher Landmarkt GmbH zum 31. Dezember 2016 zu, der einen Jahresüberschuss von 5834 Euro aufweist. Nachdem der Landmarkt am 19. November 2015 wiedereröffnet wurde, stellte das Jahr 2016 das erste volle Geschäftsjahr der GmbH dar.

Die Umsatzerlöse betrugen 995 317 Euro. Der Überschuss betrug 5834 Euro, wobei ein Schuldenerlass der Gesellschafterin von 17 435 Euro ein ansonsten negatives operatives Ergebnis ausgleichen konnte. Das Anlagevermögen schließt zum 31. Dezember 2016 mit 48 265 Euro ab, die Vorräte belaufen sich auf 80 132 Euro.

Laut Geschäftsführer Andreas Braun soll es 2017 gelingen, etwas mehr als einen Umsatzzuwachs von zwei Prozent zu erreichen. Michael Klafki lobte den Umsatz von einer Million, der lasse sich sehen. Bernhard Kuberczyk erklärte, es sei schön, dass alle erkannt haben, dass der Landmarkt erfolgreich ist. "Ich bin der Meinung, dass wir den Landmarkt erhalten sollten, das sind wir den Bürgern schuldig", betonte Kuberczyk. Luitgard Straub erklärte, der Aufwand von Andreas Braun und von anderen Abteilungen sei in dem Jahresabschluss nicht berücksichtigt, hiermit sollte man sich noch beschäftigen.