Unterkirnach Händler, Gaukler und Burgfräulein

Unterkirnach. Nachdem der erste Wintermarkt im vergangenen Jahr zum großen Erfolg wurde, haben sich die Händler und Darsteller schon Anfang 2017 wieder angemeldet und bringen noch mehr Gaukler mit, die von dem Erfolg gehört hatten. Der mittelalterliche Markt wird in diesem Jahr an drei Tagen für viel Spaß und Attraktionen sorgen. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro, Jugendliche von 13 bis 18 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Die "obscuren Klosterbrüder", nicht zu verwechseln mit den früheren Schulbrüdern von Maria Tann, werden nicht nur lustige Liedlein mit Gesang oder Instrumenten darbieten, sondern unter anderem verzauberte Mathematik vollführen. Das Duo Saitenstreich begeisterte schon im vergangenen Jahr mit flinker Fiddlerei und schwungvollen Powerakkorden. Die kleine Geigengallierin Louise und der lebenslustige Liedermacher und Gitarrist Michael machen gewöhnlich die Straßen unsicher, doch diesmal verlegt das Powerduo seinen Sound und Späße in den Festwald von Maria Tann. Besucher, die auf der Suche nach ungewöhnlichem Schmuck sind, werden in der Edelsteinschmiede in der Kreativwerkstatt von Elke Butzek fündig.

Eine große Auswahl an Lederwaren bietet "Lederpräger Frank" an, von Taschen und Accessoires bis zum Pfeilköcher fehlt hier nichts. In unmittelbarer Nähe hat die Holzkiste ihre Holzspielwaren aufgebaut. Das Duo "Ich und Du" zaubert heftig, und in der Zwergenschänke freuen sich die kleinen freundlichen Helfer aus dem Märchen über möglichst viel Besucher.