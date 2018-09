Unterkirnach Gutbürgerliche deutsche Küche schmeckt den Gästen

Unterkirnach. Das wochenlange Schuften in den leer stehenden Schlossbergstuben hat sich gelohnt: Am Samstag begrüßten die neuen Pächter des Schlossbergstübles am Bächle, Armin Sehr und Mario Rauer, gut gelaunte Gäste zur Eröffnung der Gaststätte, während Koch Yannick Weber schon in der Küche wirbelte.