Unterkirnach Gemeindeschulden steigen an

Unterkirnach. Laut Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 931 000 Euro vorgesehen, erläuterte Rechnungsamtsleiter Lutz Kunz in der öffentlichen Sitzung. Die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind um 87 595 Euro höher als die Planansätze. Beim Vermögenshaushalt sind die Sollwerte um 78 202 Euro niedriger als die Planansätze. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz von 786 000 Euro um 246 072 Euro auf 1,032 Millionen Euro erhöht. Die Schulden Ende 2017 betragen 77 888 Euro. Die Kreditaufnahme aus Haushaltsrest 2017 beträgt 1,335 Millionen Euro. Damit erhöht sich der Schuldenstand pro Einwohner von 30,47 Euro im Jahr 2017 auf 522,30 Euro pro Einwohner im Jahr 2018. Luitgard Straub und Armin Simmerer stimmten der Jahresrechnung nicht zu.

Rechnerisch sei sie in Ordnung, erklärte Luitgard Straub, aber sie sehe nicht ein, dass sich der Zuschuss für den Tourismus – ohne Hallenbad und Spielscheune – mit 505 000 Euro 31 Prozent über dem Jahr 2015 liege. Der Zuschuss sei nach dem Austritt vom Ferienland von 285 000 auf 367 000 Euro angestiegen. Die Personalkosten der Hauptverwaltung würden auch 15 000 Euro über Plan liegen, der Gemeinderat habe hier nichts genehmigt. 2013 hatten die Personalkosten mit Hauptamtsleiter und Grundbuchamt bei 170 000 Euro gelegen, 2017 bei 218 000 Euro, dazu falle ihr nicht mehr ein.

Bernhard Kuberczyk erklärte, das Ergebnis sei besser als erwartet, er verstehe Frau Straub nicht. "Wenn hier alle so denken wie Sie, was wäre dann?" ereiferte er sich. Luitgard Straub und Armin Simmerer blieben bei ihrem Nein. Es stelle sich die Frage, ob die Gemeinde sich das Bad weiter leisten könne, erklärte Braun. Christian Bausch wünschte, man solle sich jetzt Gedanken darüber machen, wie die Kosten zu senken seien. Man müsste auf ein Defizit von 190 000 Euro kommen.