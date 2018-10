Unterkirnach Gemeinde fehlen bald 2,78 Millionen

Ingeborg Wimmer wollte wissen, ob es schon Anfragen von Firmen für das Gutmann- Areal, das sie für unattraktiv halte, gebe? Es bestehe ein immenser Bedarf an Gewerbeflächen. Er sei hier guter Dinge, antwortete Braun.

Hubert Köstner fragte, was mit den Bestandsgebäuden der Firma Wahl passiere? Wahl verlasse Unterkirnach nicht vor 2021. Ob die Gebäude veräußert werden oder die Gemeinde einen Teil erwerbe, wisse noch niemand, so Braun.

Bertold Frisch regte an, Start-up Firmen im Gutmann- Areal eine Chance zu geben. Bernd Dietrich fragte nach den Gesamtkosten des Gutmann-Areals, die auf die Gemeinde zukommen? Das wisse er noch nicht, antwortete der Bürgermeister, es sei ja nicht einmal klar, ob eine große oder kleine Erschließungsstraße gebaut würde.

Zu der Frage, wie die finanzielle Auswirkung durch den Weggang der Firma Wahl aussehe, erklärte Braun: "Die höchste Gewerbesteuer der Firma Wahl sei im Jahr 2017 mit 2,78 Millionen Euro geflossen, der Ansatz für 2018 liege bei 2,27 Millionen Euro. Als Grundlage für seine Erläuterungen nahm Braun die tatsächliche Gewerbesteuer in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Wenn Wahl Unterkirnach am 1. Januar 2021 verlasse, habe die Gemeinde Mindereinnahmen in Haushalt in Höhe von 1,44 Millionen Euro. Der gleiche Betrag fehle im zweiten Jahr nach dem Wegzug von Wahl.

Im dritten und vierten Jahr profitiere die Gemeinde vom kommunalen Finanzausgleich des Landes, denn der gesamte Gewerbesteuerausfall werde durch höhere Zuweisungen und niedrigere Umlagen kompensiert.

Trotzdem habe die Gemeinde ab dem fünften Jahr (2025) und den Folgejahren Mindereinnahmen im Haushalt von jährlich 433 596 Euro. Um für die ersten beiden Jahre 2021 und 2022 gerüstet zu sein, müsse die Verwaltung unangenehme Ausgabeneinsparungen und Einnahmeerhöhungen beschließen sowie einmalige Einnahmen durch Vermögensveräußerungen erzielen: "Wir benötigen für die Jahre 2021 und 2022 zusammen rund 2,88 Millionen Euro, das ist ein Ungleichgewicht, das nur durch Einsparungen gemildert werden kann", so der Bürgermeister.