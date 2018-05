Unterkirnach Gemälde füllen Rathaus mit Leben

Unterkirnach. Das Foyer mit drei Ebenen eignet sich immer wieder hervorragend für Ausstellungen von Künstlern, deren Werke sich ausnehmend gut auf den kahlen Wänden im Rathaus machen. Ohne Bilder sei hier alles steril, meinte Bürgermeister Andreas Braun und freute sich, dass das Foyer nun wieder mit Leben erfüllt wurde.

Betrachter können sich in den Bildern und Objekten wiederfinden

"Jedes Bild ist ein Unikat, die Kunst von Annette Hengstler ist so vielfältig, dass der Besucher seine persönlichen Gefühle in ihre Bilder und Objekte hinein interpretieren kann", betonte Braun. Je höher man in dem Foyer komme, desto wärmer werden nicht nur die Farben, sondern auch die Stimmung steige an: "Das Bild vor meinem Büro lacht mich richtig an", zeigte sich Braun sichtlich angetan. "Sie leben das, was Sie malen", richtete er sich an die Künstlerin.