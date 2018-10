Unterkirnach Gaumenfreuden und Handwerkskunst

Unterkirnach. Der Naturpark Südschwarzwald hatte wieder alles an Gaumenfreuden und Schwarzwälder Handwerkskunst aufgeboten, für die musikalische Unterhaltung im Mühlentreff sorgten der Musikverein Unterkirnach und die Musiker von Kirnebrass.

"Die Haare sind Ausdruck unseres Selbst" hatte Martin Burri in seinem Buch geschrieben – die Regenbogen-Wohlfühl-Oase für "Körper-Geist-und-Seele(N)-Haar" hatte ihren Stand mit natürlichen Produkten für das Haar vor der Mühle aufgebaut. In der Mühlenstube wartete Autorin Vero Kaa mit Lesungen aus ihren Kinderbüchern und einem Workshop für Kinder zu Rudi und der Wäscheknopf. Veronika Ciampa alias Vero Kaa hatte unter den anwesenden Kindern eine Gastautorin, die aus ihrer Geschichte "Das Eichhörnchen Klara und die Maus Marie" vorlas. Die zehnjährige Gastautorin Amelie Weißer, die schon seit zwei Jahren Geschichten schreibt, hatte die Geschichte vom Eichhörnchen auch noch selbst illustriert und zum Ausmalen mitgebracht. Da alle Kinder, die malten, eigene kleine Künstler waren, erhielt auch jedes Kind als Preis einen Luftballon.

Der Kilpenhof mit der Brennerei Mack bot selbstgebrannten Whisky und vielseitige Schnapssorten an. Die Ludinmühle mit langer Tradition aus dem beschaulichen Brettental hatte unter anderem auch eigenen Honig mitgebracht. Susanne und Kurt Gaiser waren aus Baiersbronn angereist und arbeiteten Seite an Seite an ihrem Stand. Kurt Gaiser brutzelte frische Kartoffelkringel in heißem Fett, seine Frau Susanne hatte Filzhüte, Filztaschen und Grabschmuck sowie selbstgebackenes Apfelbrot im Angebot. Auch der Schäferwagen war in Unterkirnach dabei. Hier konnten regionale Produkte erstanden werden. Einige "Schafe" aus Wolle waren dekorativ vor dem Wagen aufgebaut: "Bitte nicht streicheln und füttern", stand dort zu lesen. Sandra Fütterer zeigte die Kunst des Herstellens von Strohschuhen. Neben ihr saß ihre Schwiegermutter Agnes Fürderer, die demonstrierte, wie Schafwolle gesponnen wird. Dass sie im nächsten Jahr ihren 90. Geburtstag feiern wird, konnte man ihr wirklich nicht ansehen.