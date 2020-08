Unterkirnach Gasalarm bei Ferienfreizeit an Bernhardshütte

Um 17.55 Uhr wurden die Polizei des Präsidiums in Konstanz und die Feuerwehr von der Integrierten Rettungsleitstelle alarmiert: Massenanfall von Verletzten an der Bernhardshütte, hieß es zunächst, man ging von einem Gasunfall aus. Was genau die Hilfskräfte vorfinden würden, war zunächst unklar. Angesichts dessen, dass es sich um eine Ferienfreizeit mit Kindern handelte, eilten sie besonders zahlreich zum Einsatzort. Die zunächst 16 Personen, die über Atembeschwerden und dergleichen geklagt hatten, reduzierten sich bis gegen 20 Uhr auf nur noch zwei Verletzte, so die Polizei auf Rückfrage des Schwarzwälder Boten. Diese wurden nach Informationen unserer Zeitung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort, maß den CO2-Wert, um eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung auszuschließen. Ob eine solche der Grund für die Beschwerden der Verletzten war, war kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend jedoch laut Polizeiangaben noch völlig unklar.