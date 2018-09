Unterkirnach Für Defizit im Hallenbad hagelt es Kritik

Unterkirnach (hs). Die Verschlechterung beruhe darauf, dass die Gemeinde Unterkirnach aufgrund einer Außenprüfung des Finanzamtes für Leistungen des Werkhofes im Bereich des Hallenbades anstatt des internen Stundenverrechnungssatzes nun den Marktpreis ansetzen muss, so Braun. Luitgard Straub gab die Fragen von Bürgern an sie weiter. Diese wollten wissen, wieso der Gemeinderat ein so großes Hallenbaddefizit zulasse? Auch monierte sie, dass das Kinderplanschbecken das jährliche Defizit im Hallenbad um rund 16 000 Euro erhöhe. Die Investition in das Kinderplanschbecken sei eine Fehlentscheidung gewesen, so Straub. Dem Gemeinderat hätten diese laufenden Kosten nicht vorgelegen, so Straub. Die Geschäftsführung der GmbH habe das Betriebsergebnis zu verantworten, fuhr sie fort. Seit 2014 sei das Defizit ständig angestiegen, was wohl auch daran lag, dass es keinen Bademeister mehr gab und dieser durch den teureren Werkhof ersetzt wurde. Hier werde sie sich der Stimme enthalten, fuhr sie fort. Man sollte jetzt schon daran denken, wie die Kosten des Hallenbads zu senken seien, schlug Christian Bausch vor. Es gebe die Möglichkeit die Sauna zu schließen und den Schwimmmeister bei der Firma anzustellen, um das Defizit auf 190 000 Euro zu senken, fuhr er fort. Braun antwortete, dass er die Maßnahmen zur Reduktion der Kosten dem Tourismusausschuss vorstellen werde. Auch regte er an, das Thema Hallenbad in der nächsten Gemeinderatsitzung auf die Tagesordnung zu setzen und erinnerte, dass Unterkirnach eine Kooperation mit Tuttlingen habe. Sonst könne man das Bad überhaupt nicht mehr weiterführen.