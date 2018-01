Unterkirnach Freie Wähler in Unterkirnach lösen sich auf

Das Gewerbe der Gemeinde sollte seine Ertragskraft behalten und die Bürger sollten in einer Gemeinde mit leistungsgerechten, kostendeckenden Tarifen und Gebühren leben können. Die Freien Wähler hätten sich dafür stark gemacht, dass alle Bürger, die der Unterstützung durch die Gemeinde bedürfen, durch Kindergärten, Altenhilfe, Gemeindehilfeverein, Jugendarbeit in Kirche und Verein gezielt Hilfe in ausreichendem Maße erhalten sollten.