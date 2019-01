Unterkirnach Fotos und Gemälde

Anlässlich eines Pressegesprächs zeigte sich Bürgermeister Andreas Braun froh, dass wieder Farbe an den kahlen Wänden im Rathaus zu sehen sein wird. Christine Pawlik hat ihr ganzes Leben lang gemalt, sich immer wieder weiter gebildet und weiter entwickelt, neue Techniken ausprobiert und verfeinert: "Ich habe zwar im Raum Villingen-Schwenningen und in der weiteren Region schon viele Ausstellungen gehabt, aber noch nicht in unserem schmucken Rathaus in Unterkirnach, freut sich die Künstlerin, die in Unterkirnach lebt. Ihr Sohn Robert sei als Comedy-Künstler viel unterwegs, sehe viele Menschen auf und vor den Bühnen, interessiere sich auch für Landschaften und Natur und habe vor einiger Zeit damit begonnen, alles, was ihm gefalle, zu fotografieren, erklärt sie.

Nachdem er ihr vor einem Jahr seine Fotografien gezeigt habe, sei in ihr der Gedanke gereift, seine Bilder als Vorlagen zu nehmen und zu malen. So werden sich ab Freitag die Fotografien ihres Sohnes und ihre Gemälde an den Wänden gegenüberhängen. Ihre Bilder habe sie vor allem auf Leinwand mit Acryl und der neuen Spachteltechnik gemalt, erklärt sie. Während die Fotografien genau das Objekt wiedergeben, hat die Künstlerin die Freiheit, alles genau oder auch abgewandelt zu malen. Aber es werden auch andere Fotografien und andere Bilder, zwischen denen es keine Verbindung gibt, ausgestellt, betont sie.

Christine Pawlik, die aus Oberschlesien stammt und dort ihr Studium zur Pädagogin absolvierte, hat in Villingen-Schwenningen in mehreren Schulen Textiles Werken unterrichtet. An der VHS bildete sie sich stetig weiter.