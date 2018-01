Unterkirnach Flüchtlinge kommen Vermieter teuer zu stehen

Lage spitzt sich zu

Stattdessen spitzte sich die Lage in dem Mehrfamilienhaus zu. Die Nebenkosten für die kleine Wohnung explodierten. Bei Minustemperaturen, laufenden Heizungen und offenem Fenster hätte sich eine Nachzahlung von 1400 Euro angestaut. Hinzu kam ein Wasserschaden über mehrere Stockwerke – der Bewohner habe eine neue Waschmaschine erhalten, sie aber nicht fachgerecht angeschlossen, Schadensbilanz: "mindestens 10.000 Euro – und wohingegen andere Gemeinden gegen solche Fälle versichert seien, treffe das laut Auskunft der Gemeindeverwaltung auf Unterkirnach nicht zu.

Viel schwerer jedoch wiegt offenbar das gescheiterte Zusammenleben in der Hausgemeinschaft. Sein Mieter habe mehrfach randaliert, bedauert Epple. Zuletzt, vergangene Woche, sei die Situation so sehr ausgeartet, dass die Polizei mit vier Kräften nachts anrücken musste. Nachbarn schildern unserer Redaktion bei der Recherche vor Ort unisono verheerende Zustände. Auch von jener Nacht: "Er hat die Haustüre kaputt gemacht", wieder mal sei es im Hausflur laut geworden, Glas habe geklirrt. Ob der Bewohner dabei verletzt worden ist und die Blutspuren an der Wand und seiner Wohnungstüre daher rühren, wissen sie nicht. Epple hingegen bekommt später Klarheit über das Ausmaß des Schadens, per Post von der Hausverwaltung: "Ihr Mieter gewährte jedoch der Polizei keinen Zugang zu Ihrer Wohnung", heißt es darin und weiter: "die Hauseingangstür und die Briefkastenanlage wurden beschädigt, das Treppengeländer wurde abgerissen und an der Wohnungstür befinden sich Blutspuren." Die Krönung für den gebeutelten Eigentümer: "Selbstverständlich gehen alle Kosten, die aus diesem Schaden resultieren, zu Ihren Lasten."

Ein Einzelfall ist das, glaubt man den Nachbarn, nicht. Von Hausfrieden ist keine Rede mehr – "ernsthaft, ich gehe nur noch bewaffnet aus dem Haus", schildert ein Nachbar unserer Redaktion vor Ort und zeigt als Beweis, dass er das stattliche Jagdmesser im Lederschaft stets griffbereit hat. Lebenspartnerinnen der dort wohnenden Männer würden von dem Mann als "Bitches" beschimpft, erzählt ein anderer, einer Nachbarin habe er sogar in den Nacken gespuckt. Und nachts, wenn der Bewohner oft Besucher aus dem Raum Rottweil empfange, würden die übrigen Mieter von Lärm gestört. "Da die Bewohner des Hauses sich von Ihrem Mieter mittlerweile bedroht fühlen, bitten wir Sie eindringlich auf die Beendigung des Mietverhältnisses mit Ihrem Mieter hinzuwirken", schreibt die Hausverwaltung noch und meint, "Gründe für eine fristlose Kündigung liegen offenkundig ausreichend vor." Doch wie er das anstellen soll, ist Andreas Epple ein Rätsel: 25-mal habe er schon Kontakt zu den zuständigen Stellen gesucht, sagt er und mutmaßt in seinem Schreiben an das DRK: "Meine Kündigungen werden nicht gelesen, Sie suchen keine Bleibe für den Herrn, sie sind tatenlos" – auf den Punkt bringt er es am Ende: "Ich bin nur noch fassungslos."