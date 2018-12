Unterkirnach Feuershow, Gaukler und Drachenliköre

Bei Markus und seinem Mäuseroulette kann man sein Kleingeld loswerden: "Setzen Sie einen Euro auf die Maus und bestimmen Sie, in welches Häuschen sie rennen wird". Sollte sie einmal zuhören und in das richtige Häuschen rennen, haben die Besucher echt Glück gehabt.

Auch Dieter Sirringhaus mit seinem Kasperle und dem vorlauten Hund Bello wird wieder die Kinder an allen drei Tagen unterhalten, ach ja, zaubern kann der Meister auch noch. Alle Attraktionen können hier nicht aufgezählt werden, da heißt es einfach: "Kommen Sie auf einen Besuch nach Maria Tann".

Am Freitag werden die Besucher ab 14 Uhr erwartet, Samstag und Sonntag schon ab 12 Uhr. Shuttle Busse werden alle 15 Minuten die Besucher am IHK Parkplatz und in Unterkirnach am Rathaus abholen, Parkplätze für Besucher wird es in Maria Tann nicht geben.