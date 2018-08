Unterkirnach Fest mit viel Licht

Unterkirnach. (fsk.) Eine ungewöhnliche Präsentation erwartet Kunstfreunde am Samstag, 15. September, ab zirka 16 Uhr in Unterkirnach, Alpenblick 15. Die Rottweiler Künstler Angela Flaig und Josef Bücheler sowie Andreas Wiertz aus Königsfeld und die Unterkirnacher Künstlerin Regina Hiekisch (Donauschinger Regionale) werden in Haus und Garten der Unterkirnacherin und ehemaligen Kunstlehrerin in Villingen eine gemeinsame Ausstellung zeigen.