Unterkirnach "Es gab ein vertrauliches Gespräch"

Unterkirnach. Nachdem die Firma Wahl Andreas Braun am 25. April informiert hatte, dass sie Unterkirnach verlassen werde, habe er einen Ausgabenstopp innerhalb der Verwaltung verhängen lassen. Er habe von den Mitarbeitern eine Auflistung von Einsparmöglichkeiten für die kommenden fünf Jahre gefordert. Braun bekräftigt, er habe versucht Optimismus zu verbreiten und tat dies auch am Dienstag: "Noch ist Wahl da und sollte es eine Möglichkeit geben, Wahl in Unterkirnach zu halten, werde ich alles möglich machen, um das zu erreichen", betonte der Bürgermeister.

Wenig erfreut war Braun allerdings über die jüngste Berichterstattung. Wie der Schwarzwälder Bote am Samstag exklusiv berichtete, überlegt die Firma Wahl offenbar doch in Unterkirnach zu bleiben und zu erweitern. Braun dazu in der Gemeinderatsitzung: "Ja, es hat ein vertrauliches Gespräch mit Gunson (Geschäftsführer) gegeben." Dafür, dass die Presse über den Inhalt dieses Gespräch berichtet habe, könne er sich nur bei Wahl entschuldigen, wo das Gespräch doch vertraulich gewesen sei.

Mehr gab es zu diesem Thema nicht mehr an diesem Abend. Allerdings standen noch einige andere Punkte auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatsitzung. So gab Bürgermeister Braun bekannt, dass der geplante Sommerempfang in diesem Jahr ausfallen wird. Die vorgesehene Einwohnerversammlung, in der die Bürger über wichtige Gemeindeangelegenheiten informiert werden sollen, werde jedoch stattfinden, geplant sei September oder Oktober. "Nachdem sich viele Neuigkeiten in der letzten Zeit immer wieder überschlagen hatten und dauernd Neues dazugekommen war, sollen die Bürger darüber informiert werden, wie sich der Haushalt der Gemeinde zusammensetzt und wie sehr die Gemeinde von der Gewerbesteuer abhängig ist", sagte Braun. "Wir wollen die Einwohner mit unseren Ideen mitnehmen und wir müssen ihnen erklären, dass wir unabhängig von einer einzigen Firma handlungsfähig sind", fiel Braun doch noch einmal auf Wahl zurück.