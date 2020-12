Unterkirnach Entscheidung nach 10. Januar

Er habe aus diesem Grund die Öffnungszeiten, vielmehr Abholzeiten, verkürzt, so Maier. Am Montag und Dienstag sei geschlossen, von Mittwoch bis Samstag können Speisen zwischen 17 und 19.30 Uhr abgeholt werden, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 14 Uhr und von 17.00 bis 19.30 Uhr. "Wir wechseln uns hier ab, es ist immer ein Mitarbeiter da, sonntags sind wir zu zweit, so hat jeder noch die Möglichkeit etwas zu arbeiten", betont er.

Was zur Zeit sehr gut laufe seien Wildgerichte, er beginne jetzt auch damit, Burger anzubieten, fährt er fort. Die Nachfrage sei durchmischt, Stammgäste und Vereine würden bei ihm die Gerichte abholen, das Ausliefern sei jedoch gar nicht gefragt. Er habe Einweg- und jetzt auch Mehrweg-Geschirr angeschafft, das können die Gäste zuhause spülen und damit wieder neues Essen bei ihm abholen. In dieser Woche erhalte er auch noch Geschirr aus Zuckerrrohr, das könne auf dem Kompost entsorgt werden. An den Weihnachtsfeiertagen biete er Rehbraten an, am Heilig-Abend Kassler und Kartoffelsalat, bestellt werden sollte möglichst bald, damit er planen und einkaufen könne. An Silvester biete er eventuell ein Drei-Gang-Menü an, so Maier.