Unterkirnach Einmal spielten sie sogar auf einer Finca

Am 16. Februar 2019 eröffnen sie die geplanten Veranstaltungen in Maria Tann mit einem Konzert, "unplugged", im Jugendstilsaal – ehemaliger Speisesaal.

Der Jugendstilsaal, inzwischen 119 Jahre alt und bestens erhalten, hat schon viel erlebt, vom Hotel bis zum Kloster und der Polizeifachhochschule und der vorübergehenden Heimat von Aussiedlern aus Russland: Jetzt ist die Zeit der Musik gekommen.

Die Band tritt mal mit vier, mal mit sechs und mal mit acht Musikern auf. In Maria Tann war schnell klar, dass hier mit sechs Musikern gespielt wird: Carmen Bergmann und Christian Herzog (Gitarre), Helena Schaermann und Natasa Sauter (Gesang), Moritz Keller (Schlagzeug) und Willi Weisser (Mundharmonika).

Karten wird es im Vorverkauf schon am Wintermarkt geben, hier sollte man zugreifen, denn die Karten werden schnell weg sein. Die heutige Formation von "Sometimes in Nowhere" hat sich langsam zusammengefunden. Carmen und Helena lernten sich 2005 kenen, schrieben eigene Songs, verloren sich wieder aus den Augen. Dann fanden sie sich durch Zufall 2013 wieder, inzwischen gehörte Christian Herzog dazu, und das Trio begann, im Proberaum zu üben. Im Herbst 2014 kam Bassist Stefan Stebinger dazu, bald waren sie acht Musiker, Natasa hatten sie buchstäblich auf einem Parkplatz aufgegriffen, schleppten sie in den Proberaum und es hieß "vorsingen", seitdem ist sie dabei. Ihr erstes Konzert war ein Benefizkonzert zugunsten der Musikakademie 2015 im Foyer des Franziskaners, es folgten Konzerte bei "Heimat im Licht" in Brigachtal, in der Tannheimer Klinik, in Donaueschingen, und an der Kulturnacht Schwenningen.

Sie erspielten sich einen Preis bei VS music contest und wurden mit dem Kulturpreis des Schwarzwald-Baar-Kreises ausgezeichnet. Im Probenraum erzählt Carmen Bergmann: "Mir fällt zuerst die Melodie ein, die erhält Helena Schermann dann und schreibt den Text, immer in Englisch", und dann wird geprobt. Einmal haben sie mit Helena (Carmen und Christian) im Urlaub auf einer Finca für 30 Leute gespielt, diese seien so begeistert gewesen, dass sie die ganze Band hören wollten. Also wurde ein Tour-Bus samt Anhänger in Stuttgart bei "Bands for Bands" gemietet, dann ging es nach Spanien auf einer 16-stündigen Fahrt.

Dort spielten sie bei toller Sommer-Stimmung vor großem Publikum und dann noch an einem Strand, zu dem sie bei brütender Hitze ihre Boxen und Instrumente schleppten. "Wir sind keine Cover-Band, wir schreiben und komponieren alle Songs selbst und sind offen für alles, ob Blues, Rock, Pop, Chansons oder Western-Sound."