Unterkirnach Eine Reise in die Vergangenheit

Die Burg soll im Bauernkrieg zerstört worden sein, die Ruinen sollen 1715, größtenteils abgetragen und zum Neubau der Pfarrkirche verwendet worden sein.

Im Ehebuch, in dem sich Urkunden über Eheschließungen in der Pfarrei von Unterkirnach befanden, hat der damalige Pfarrer Weber, der von 1840 bis 1846 Pfarrer in Unterkirnach war, über das Kirnacher Tal geschrieben.

Er notiert, dass hinsichtlich der niedergelassenen Ritter die Grenzen noch genau angegeben werden. Diese ist der das Schlegeltal durchfließende Schlegelbach. Vom Schlegelwald zog sich die Grenze durch die obere Kirnach, sodass die beiden jetzigen Zinken Mulpen und Hilsbach noch zum Roggenbacher Gut gehörten. Vom Hilsbach über den Hippengrund, Grund und Ackerloch zog sich dieselbe nach dem hinteren Wasen, diese drei Zinken einschließend.

Im Jahre 1275 sollen Villinger das Landgut angezündet haben

Zur Burg der Roggenbacher gehörte der Roggenbacher Hof, der bewirtschaftet wurde und die Burg versorgte. Allerdings ist in der Chronik von Klaus Maiwald zu lesen, dass Wernher von Roggenbach das Gut nur kurze Zeit besessen hat und auch bedeutend weniger Arbeitskräfte zur Verfügung hatte, als angenommen wurde.Im Jahre 1275 sollen Villinger den Roggenbacher Hof angezündet haben, sie wurden jedoch dazu verurteilt, den Hof wieder aufzubauen. 1714 brannte der Roggenbacher Hof wieder ab und wurde als Stadthof, wo er jetzt im Besitz von Josef Hug ist, von Villingen aufgebaut.

Ludwig Kühn, der von 1946 bis 1949 das Lehrerseminar bei den Schulbrüdern in Maria Tann besuchte, erinnert sich noch gut, dass er im Mathematikunterricht die Aufgabe erhielt, trigonometrische Aufgaben zu lösen. Bruder Felix habe die Idee gehabt, diese Aufgabe in der Praxis auszuprobieren und habe ihn und zwei weitere Schüler zur ehemaligen Roggenbachburg, bewaffnet mit einfachen Vermessungsinstrumenten, geschickt, um herauszufinden, welches Ausmaß die Burg hatte. "Dort lag ein riesiger Steinhaufen, der in zwei Teile zerfallen war, den wir mit Hilfe von Weidenstöcken und einem Maßband vermessen haben und zeichnerisch festgehalten haben", so Kühn.

Leider gebe es darüber keine Unterlagen mehr, diese hätten die Schulbrüder wahrscheinlich mitgenommen, bedauert er.