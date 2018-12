Unterkirnach Ein unüberhörbarer Ruf nach Frieden

Völlig neue Sichtweise auf Familienhistorie

Kyrie, Gloria, Sanctus Benedictus und Agnus Dei wurden inzwischen dreimal vorgetragen, seit Sommer ist man am Credo, und – wenn alles klappt – soll am zweiten Weihnachtsfeiertag das Gesamtwerk erstmals in hellem Glanz erstrahlen.

Für Moser-Fendel bargen die Bemühungen um die Messe einen zweiten, ähnlich wertvollen Aspekt: eine völlig neue Sichtweise auf die Familienhistorie, in der das Unterkirnacher Traditionslokal "Rössle-Post" eine prägende Rolle spielte. "Ich habe meinen Großvater noch gekannt", erinnert sich der 66-Jährige an einen Mann, der im Ort eine große Persönlichkeit war. Chorleiter, Organist, Kommandant der Feuerwehr, Ratsschreiber, Rössle-Post-Wirt, Karl Moser gestaltete das Ortsgeschehen über lange Zeit entscheidend mit.

"Als er 1958 starb, war der Platz vor dem Haus schwarz von Menschen", erinnert sich der Enkel an seine Eindrücke als damals Sechsjähriger. Eigentlich hätte der 1882 geborene Karl Moser Lehrer werden sollen. Während der Schulzeit in Unterkirnach besuchte er auch die Villinger Musikschule.

Nach dem Lehrerseminar in Meersburg ging’s zur ersten Station im Schuldienst nach Jestetten-Unteralpfen ins Dreiländereck. Doch Vater Dominik, seinerzeit Rössle-Wirt, hatte mit dem Filius andere Pläne. Weil Karls Schwester und Bruder nein sagten zum Ansinnen des Papas, dessen Nachfolger zu werden, nahm sich dieser den Karl zur Brust. "Entweder du machst es, oder die Wirtschaft wird verkauft". So oder Ähnlich muss die Ansage gelautet haben, der sich der heimatverbundene Sohn nicht verschloss.

1915 machte der Krieg auch um den Rössle-Wirt keinen Bogen

Die Lehrerkarriere war beendet, das Wirtsdasein hatte begonnen. Der Tourismus erlebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen ersten Aufschwung. Dieser Tatsache trug der junge Wirt Rechnung: Es wurde um- und angebaut, Gästezimmer und auch ein Saal für größere Zusammenkünfte entstanden. Und weil der Mensch nicht gern allein ist, begab sich Karl Moser auf Brautschau und fand dabei seinen großen Schatz: Frieda Kammerer, Wirtstochter aus dem Deutschen Hof in Villingen, stand fortan an seiner Seite.

Drei Kinder schenkte sie ihm vor dem ersten Weltkrieg: Helmut, der sich als Kunstmaler einen Namen machte, Kuno, später erfolgreicher Fabrikant, und Hildegard, Edgar Moser-Fendels Mutter. Als Nachzüglerin kam nach dem Krieg noch die kleine Maria.

1915 machte der Krieg auch um den Rössle-Wirt keinen Bogen. Karl Moser wurde eingezogen und diente bis zum Schluss als Soldat in der Badischen Landwehrkompanie 110, zuerst im Elsass, dann bei Metz in Lothringen. Mit seinen Gedanken war er allerdings immer daheim. Und die unzähligen Briefe an seine Frau, oft mit der Anrede "Herzele", sind beeindruckende Dokumente einer tiefen Liebe.

Die letzten Kriegswochen verbrachte er im Feldlazarett, ob krank oder verwundet, lässt sich nicht rekonstruieren. Fest steht indes, dass der Genesungsaufenthalt ein Glücksfall für ihn war, denn in seiner Einheit gab es nach wie vor schwere Verluste. "Just mit dem letzten Schuss bin ich wieder zur Kompanie gelangt", schreibt Karl in seinem letzten Brief am 11. November 1918, dem Tag des Waffenstillstands.

Zurück in der Heimat folgten wirtschaftlich harte Jahre. Sie wurden überstanden. Dann der schwere Schlag: 1925 erkrankte Ehefrau Frieda und starb. Im Jahr darauf heiratete Karl Moser ein zweites Mal, Friedas Schwester Josefine, der Ehe waren keine Kinder beschieden. Das Rössle bewirtschaftete Karl Moser bis zu seinem Tod 1958. Und auch weiter spielte das Gasthaus die entscheidende Rolle im Familienleben. Tochter Hildegard und ihr Mann Josef Fendel, die seit ihrer Heirat 1950 schon ins Geschehen mit eingebunden waren, übernahmen die Regie und führten das Haus bis 1973.

Nach zehn Jahren Verpachtung ergriffen im Jahr 1984 Edgar Moser-Fendel und seine Frau Christiane das Steuer und bescherten dem Haus einen glänzenden Ruf. Vor zwei Jahren endete diese Ära. Seither ruht die Gastronomie. Der Besitzer bekocht in der Kantine der Firma Wahl die Belegschaft, auch Schüler dürfen sich täglich auf seine abwechslungsreichen Angebote freuen. 2020 wird die Firma Wahl ihren Standort nach St. Georgen-Peterzell verlegen. Dann will auch Edgar Moser-Fendel den Herd ausschalten.