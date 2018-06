Unterkirnach Ein herzliches Prosit auf den Gerstensaft

Um 13 Uhr wurde am Freitag schon mit dem Aufbau des Zelts und der Biergarnituren begonnen, da sei er mit seinen Helfern bis 20 Uhr beschäftigt gewesen, erzählt Bausch. Am Samstag wurde schon ab 9.30 Uhr gewirbelt, vor allem musste DJ Johannes But zusammen mit Daniel Beha für die aufwändige Licht- und Tontechnik unter dem Dach des Mühlentreffs sorgen. Das Bierfest war eigentlich das Sommerfest des Musikvereins, das es schon viele Jahre gab, wurde aber in Bierfest umbenannt, schließlich gebe es ein Sommerfest in jeder Gemeinde, so Bausch.

Über zehn Biersorten wurden angeboten, dazu waren im Pavillon unzählige Likör- und Schnapssorten aufgereiht. Natürlich gab es auch genügend alkoholfreie Biersorten und Kaltgetränke. Fünf Bedienungen und 20 Helfer sorgten im Schichtbetrieb dafür, dass keiner der Festbesucher lange warten musste. Sah es am Samstag um 17 Uhr noch etwas leer aus – ein Gewitter war gerade abgezogen und die Besucher trauten dem Frieden nicht –, füllten sich der Mühlentreff und die Bänke in und vor dem Zelt stetig, bis auch die Veranstalter zufrieden und erleichtert schauten.

Den Auftakt machten die Musiker von "Schwansinn" aus Schwenningen, ab 20 Uhr griffen die Musiker von "Cobrass" aus Donaueschingen zu ihren Instrumenten und die Post ging ab. Als es dunkel wurde kam die Stunde von DJ Johannes But, auf den die Jungen gewartet hatten.