Unterkirnach Ein Abend voller bunter Abwechslung

Für die Dirigentin Miriam Raspe war es schon das vierte Jahreskonzert, das sie leitete, dass es in ihren Konzerten keine einzige Wiederholung gab, ist normal, "da bleiben wir schon nicht stehen, sondern lernen immer weiter dazu", meinte Schlagzeuger Armin Weißer trocken.

Den Anfang macht die Reise zum Ende der Welt, die Columbus angetreten hatte, dass er sich verrechnete und nicht in Indien, sondern in der Neuen Welt Amerika landete, machte die Sache spannend, ließ sich doch aus dem Stück erahnen, wie leicht verzweifelt die Seeleute waren und wie sie zu Hochform aufliefen, als doch noch Land in Sicht kam.

In Arizona wurde es heiß, nicht nur in der Wüste, sondern auch musikalisch, Die Ureinwohner hatte Columbus "Indianer" getauft und die Kapelle spiegelte das Temperament der Ureinwohner wieder. Auch die Slawischen Tänze von Antonin Dvorak, der in Amerika seine Heimat nicht vergessen hatte, ließen dem Orchester keine Ruhepausen, na ja, ein wenig bei den Stücken über Oregon und der Wanderung über die Appalachen.

Und schon waren die Musiker mit Miriam Raspe im New York des 20. Jahrhunderts, wo der Swing, der Blues und der Jazz zum Leben erweckt wurden. Temporeich ging es von der "West Side Story" zu Elvis und in das Birdland, einem Jazz Club in New York zurück in die heutige Zeit, wo "Adele" auf das Publikum wartete.