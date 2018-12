Unterkirnach Die Musik hält ihn jung und stellt sein wichtigstes Lebenselixier dar

"So eine Ehrung hatten wir noch nicht", erklärte Heinrich Glunz, Präsident des Blasmusikverband Schwarzwald Baar, der ihn mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant auszeichnete. "Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen, ausfüllen müssen diesen Rahmen die Vereine und ihre Musiker, es ist bemerkenswert was in unseren 98 Kapellen geleistet wird", lobte Glunz. "Sie haben hier im Musikverein nicht nur erfahrene Musiker, sondern auch eine hochqualifizierte Leiterin", wandte er sich an Miriam Raspe, die den Musikverein zu immer größeren musikalischen Leistungen führt.

Christian Bausch plauderte aus dem Nähkästchen.

An Manfred Reiner gerichtet, betonte er, dass Musik nicht nur jung halte, sondern der Musikverein Unterkirnach auch ein Stück Lebenselixier für ihn sei. Reiner sei ein Vorbild für alle Musiker, er könne dem Musikverein nur gratulieren für solche Musiker, auch sei es nicht selbstverständlich, dass der Musikverein seit unzähligen Jahren am zweiten Weihnachtsfeiertag die Zuhörer mit dem Jahreskonzert begeistere.