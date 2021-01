Unterkirnach Den Skilift haben Familien für sich alleine

Unterkirnach. Gemütlich Ski fahren in herrlicher Lage im Schwarzwald, und das auch noch nach Corona-Auflagen kann man am Kesselberg. Volker Weiß, erster Vorsitzender des Schwimm- und Skiclubs (SSC) Bad Dürrheim, hat am 2. Januar seinen Skilift am Kesselberg unter Corona-Auflagen in Betrieb genommen. Er vermietet den Lift jeweils für zwei Stunden einzeln an Familien.