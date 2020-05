Unterkirnach Dachstuhl gerät in der Nacht in Brand

Funkenflug schuld?

Der Schaden an dem Gebäude hielt sich dank des frühzeitigen Entdeckens und des raschen Einsatzes offenbar in Grenzen. Und der Grund des Brandes? Vor Ort wurde vermutet, dass eventuell Funkenflug – ausgehend vom Kamin – das Feuer ausgelöst hat. Hierzu hat aber die Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Neben der Feuerwehr Unterkirnach und der Polizei war auch das DRK mit einem Rettungswagen, ein Feuerwehr-Arzt mit zwei Sanitätern der Malteser sowie das THW vor Ort. Die Führungsgruppe mit Kräften der Feuerwehr Villingen konnte zeitnah wieder abrücken, der DRK-Ortsverein Villingen war ebenfalls in Bereitschaft. Die Landstraße 173 blieb während des Einsatzes passierbar.