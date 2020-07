Unterkirnach Corona-Krise: Dorfrocker spielen exklusiv für stille Helden

Schon am Donnerstag hatten die Kegelfreunde Unterkirnach, der Musikverein, die Zunft und der FC Alemannia Hütten, die ihnen die Gemeinde Mönchweiler ausgeliehen hatte, auf der frisch gemähten Festwiese aufgestellt. Es gab zwei Getränke- und eine Essenshütte, in denen die vier Vereine für das leibliche Wohl sorgten.

Polizei bestätigte Einhaltung der Hygienevorschriften

Das Gelände war vorbildlich abgesperrt, vor den Hütten gab es Ein- und Ausgänge, also Einbahnstraßen, Ordner hatten ein waches Auge darauf, dass es nirgends Staus und Gedränge gab.

Auf der Wiese waren große Kreise aufgezeichnet, in denen sich jeweils eine erlaubte Anzahl von Besuchern aufhielt, andere hatten sich auf der Wiese verteilt, die Hygiene-Auflagen wurden eingehalten, wie auch die Polizei, die ein paar mal vorbeischaute, feststellte.

Am Freitag gab es bei der Besucherzahl noch Luft nach oben. Besser besucht war der Samstag, aber die Stimmung war an allen Tagen bestens. Pünktlich enterten die Dorfrocker die Bühne und eröffneten den Abend mit ihrem Ohrwurm "Ich bin ein Dorfkind": "Die Hände könnt Ihr gleich oben lassen", forderten sie die Besucher, die sofort in Stimmung waren, auf. Singend brachten sie die Unterkirnacher dazu, ihnen ein Mettbrötchen mit Zwiebeln zu bringen, es dürfe auch etwas mehr sein, Mett oder Zwiebeln.

Stromausfall bringt Musiker nicht aus dem Takt

Ihr Lied an ihre leider verstorbene "Oma Hanna" war das perfekte Lied für winkende Hände. "Sie hatte nur noch Schuhe an", "Ohne Dich schlaf ich heute Nacht nicht ein" sorgten weiter für Stimmung. Auch ein kurzer Stromausfall ließ die gut gelaunten Dorfrocker nicht aus dem Takt kommen.

Zu nicht zahlenden Zaungästen hinter der Absperrung meinten sie milde: "Bitte nicht füttern", während Bürgermeister Andreas Braun sich wenig "amused" zeigte, dass viele Unterkirnacher Vereinsmitglieder im Sportlertreff saßen und mithörten, anstatt auf der Festwiese Flagge zu zeigen.

Dafür waren jedoch viele Besucher, zum Teil weit gereist, um ihre Dorfrocker zu sehen und zu hören und machten die Kirne zum Anziehungspunkt für echte Fans.