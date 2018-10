Unterkirnach Bürgermeister Braun beantwortet Fragen von Bürgern

Vor allem zum Umzug der Firma Wahl, die ihre gesamte Produktion nach Peterzell verlegen wird. Und die finanziellen Konsequenzen, die sich für Unterkirnach ergeben. Braun wird erläutern, wie es zum Kauf des ehemaligen Gutmann Areals kam und wie das Areal vermarktet werden soll.

Im Herbst 2016 habe Wahl ihn darüber informiert, dass sie an einem Grundstück in der Größe von 15 000 Quadratmetern interessiert seien, da sie ihre Produktion erweitern wollen, erklärt Braun in einem Pressegespräch. Vor dem Erwerb des Gutmann Areals habe er ein Altlastengutachten erstellen lassen, in dem ihm suggeriert worden sei, das Areal sei frei von Altlasten, woraufhin die Verwaltung das Areal erworben habe.

Im Frühjahr diesen Jahres wurde Unterkirnach in das Landessanierungsprogramm auf­ge­nommen, kurz darauf habe er alle Betriebe, die im Gutmann Areal angesiedelt waren zu Gesprächen in das Rathaus eingeladen und ihnen mitgeteilt, dass er die Mietverträge kündigen werde und die Betriebe bis zum 31. März 2018 das Areal verlassen müssten, so Braun.