Unterkirnach Braun informiert über Sportlertreff und Kindergarten

Unterkirnach (hs). Das gab Bürgermeister Andreas Braun in der öffentlichen Gemeinderatsitzung bekannt. Er hoffe, dass die Verwaltung und die Vereine zu einer Lösung kommen und dass im August ein Pächter den Sportlertreff übernehmen wird. Zur Elterninitiative Waldkindergarten Unterkirnach erklärte Braun, dass er das Engagement und die Idee "privat" toll finde. Die Gemeinde wolle jedoch an der kirchlichen Trägerschaft festhalten. Solange es da keine Kostenrechnung gebe, sei er neutral. Nächste Woche gebe es einen Termin mit der Elterninitiative. Die Elterninitiative sei eine gute Sache, aber er wolle wissen, in welche Richtung das Vorhaben gehe. Er halte die Realisierung eines Waldkindergartens vor dem Jahr 2021 für unrealistisch. Braun gab bekannt, dass die Wasserstandanzeige am Stausee zur Zeit defekt sei. Der Blitz habe eingeschlagen und man müsse den Wasserstand manuell einstellen.