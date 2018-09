Unterkirnach Big Band tritt im stimmungsvollen Park auf

Unterkirnach. Das Maria-Tann-Team um Mel und Viola Thomes lädt von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. September, zum Zwiebelkuchenfest mit Suser in den Park von Maria Tann ein. Nachdem die Eröffnung der Waldschenke ein voller Erfolg wurde, geht es mit dem Zwiebelkuchenfest mit guter Laune und Musik im stimmungsvollen Park weiter. Am Samstag sorgt die Big Band "Connection 74" aus Haigerloch für Unterhaltung. Über die Stadtgrenzen bekannt ist die "BBC74" durch "Jazz im Schloss" im Rahmen der Haigerlocher Schlosskonzerte. Diese Veranstaltung ist seit langem eine feste Größe im Kulturleben der Felsen- und Fliederstadt im Eyachtal. Hier stand schon Ron Williams als Gaststar mit der Big Band auf der Schlossbühne. Seither sind einige der eingängigsten Ray-Charles-Titel wie "What I’d say", "Georgia on may mind" und anderen im festen Programm. Eine stilistische Neuausrichtung ergänzt das Programm mit Brass, Musical, Soul, Latin, Samba und Tango. Am Sonntag, 30. September, wird Alleinunterhalter Helmut Doser mit von der Partie sein. Er spielte am 9. September anlässlich der Eröffnung der Waldschenke in Maria Tann und begeisterte mit Songs von Elvis bis deutschem Schlager und viel Humor.

Am Wochenende 13. und 14. Oktober geht es weiter mit dem Weinfest in Maria Tann. Festbeginn ist jeweils um 14 Uhr am Freitag und Samstag sowie um 12 Uhr am Sonntag.