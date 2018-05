Unterkirnach Bestätigt: Firma Wahl zieht um

Damit verlässt der einzige große Arbeitgeber die Gemeinde Unterkirnach und hinterlässt dort eine große Lücke, was sich auch im Haushaltsetat der Gemeinde Unterkirnach niederschlagen wird. Die Firma Wahl, die zurzeit in Unterkirnach 240 Mitarbeiter zählt und ihre Firma schon mehrmals erweitert hatte, platzt aus allen Nähten und entschloss sich, nach Peterzell zu wechseln.

Man habe in Unterkirnach alle Möglichkeiten geprüft, ein geeignetes Grundstück zu finden, um die Firma zu erweitern, habe aber nicht das geeignete Areal gefunden, weil Wahl eine Fläche von rund 30 000 Quadratmetern benötige, erklärte Geschäftsführer Jörg Burger am Mittwoch in einem Pressegespräch. Zusammen mit Greg Wahl, dem Inhaber der Firma Wahl in den USA, sei die Entscheidung endgültig zugunsten des Areals der Firma Grässlin in Peterzell gefallen, bedauert Burger.