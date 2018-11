Unterkirnach Bei der Tauschbörse greifen auch gern mal Diebe zu

Eine andere Helferin hatte ihre Jacke auf der Bühne abgelegt und musste dann feststellen, dass diese fehlte. Unglücklicherweise befand sich in der Jackentasche ihr Schlüsselbund mit wichtigen Schlüsseln fürs Haus.

"So weit sind wir schon"

"So weit sind wir jetzt schon, dass wir hier alles bewachen lassen und nichts offen liegen lassen können", empört sich Klafki.

Auf Facebook hatten die unrühmlichen Aktivitäten am Samstag auch schon die Runde gemacht. In der Gruppe "Wir Unterkirnacher!!!!" hatte sich ein Nutzer stark ereifert, dass es anscheinend nicht genüge, alles, was kostenlos ist, zusammenzuraffen. Nein, man müsse sich auch noch an fremdem Eigentum vergehen. Viele Facebook-Leser hatten sich daraufhin ebenfalls empört und konnten es buchstäblich nicht fassen.