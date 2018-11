Unterkirnach Auf der Suche nach Kandidaten

Für Montagabend hatte sie Bürger zu einem Gespräch mit der Landtags- und Kreistagsabgeordneten der Grünen, Martina Braun, in den Stadthof eingeladen. "Wir wollen Bürgern und Bürgerinnen, die sich noch nicht entschieden haben, zu kandidieren, Mut machen. Mit Augenmerk gerade auf Frauen, die sich nur sehr zögerlich für den Gedanken, für den Gemeinderat zu kandidieren, erwärmen können", begrüßte sie eine überschaubare Runde.

Mit Martina Braun hatte sie eine Abgeordnete eingeladen, die gerade als Frau den Einblick hat, wie es mit Frauen in anderen Gemeinden sowie auf Landtags- und Bundestagsebene aussieht. Es war auch noch der Tag "100 Jahre Frauenwahlrecht", ein Recht, das sich gut anhört, aber noch lange nicht viele Frauen bewegt, vor allem in kleinen Kommunen auf dem Land, sich um einen Sitz am Ratstisch zu bemühen.

In Unterkirnach sitzen zur Zeit drei Frauen am Ratstisch: Birgit Kodet, Luitgard Straub und Susanne Ciampa, die kürzlich nachgerückt ist, wobei Luitgard Straub sich im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl stellen will. "Wie können wir es schaffen, mehr Frauen für den Gemeinderat zu begeistern?", fragten Birgit Kodet und Martina Braun in die Runde, in der mal wieder mehr Männer anwesend waren, obwohl das Thema "Frauen in die Politik" Thema der Einladung war.