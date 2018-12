Unterkirnach Aqualino: Sauna soll geschlossen werden

Bernhard Kuberzyk konnte die Bedenken von Birgit Kodet verstehen und fragte sich, ob man noch die Zeit habe, auf die Reaktion eines weiteren geschlossenen Tages zu warten. Luitgard Straub erinnerte daran, dass es vor der Amtszeit von Braun schon einmal eine Zeit gegeben haben, in der die Kosten für das Hallenbad aus dem Ruder gelaufen waren. In dieser Zeit habe man die Öffnungszeiten auf 30 Stunden pro Woche gesenkt und die Besucherzahlen seien nicht zurückgegangen, Braun habe die Zahl der Öffnungszeiten wieder erhöht. "In den vergangenen Monaten wurde ich in jeder Sitzung angegangen, mehr zu sparen, jetzt haben wir den Sparplan und es ist auch wieder nicht richtig", ärgerte sich Braun.

Er habe sich für die Schließung am Dienstag entschieden, dann sei das Bad an zwei Tagen hintereinander geschlossen, fuhr er fort. „Wenn wir an fünf Öffnungszeiten die Besucherzahl halten können, bin ich zufrieden", betonte er. Christian Bausch erklärte, er unterstütze die Entscheidung von Braun, glaube aber, man benötige mehr Zeit. "Ich bin für die Sofortmaßnahme" beharrte Braun. Er möchte dass ein Anfang gemacht werde und die neuen Maßnahmen im Amtsblatt erklärt werden, wünschte Kuberczyk. "Lasst uns mutig sein und einen Anfang machen", forderte Klafki.

Der Schließung der Sauna, ebenso dem Vorschlag, das Hallenbad am Dienstag zu schließen, wurde zugestimmt. Armin Weißer betonte abschließend, er erwarte in der nächsten Sitzung auch mal Zuhörer aus der Gemeinde.