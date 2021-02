Unterkirnach Aqualino im März betriebsbereit

Der Gemeinderat stimmte dem Konzept zu, und der Vorstand des Fördervereins und der Betriebsgesellschaft arbeitete im Schichtbetrieb, also unter Corona Auflagen an der Reinigung des Bads, es wurde gestrichen und Reparaturen vorgenommen und gestern war es dann soweit, das war die Kurzform von einem Jahr harten ehrenamtlichen Einsatzes. "Wir sind richtig aufgeregt", erklärte Christian Sontag gestern am Telefon, neben ihm stand Marcella Ade von der Schwimmschule Ade, die auch sehnlichst darauf wartet, wieder Schwimmkurse geben zu können.

Während das Wasser langsam in das Hauptbecken lief, besprachen Sontag und Marcella Ade schon zuversichtlich die Kursangebote. "Das Wasser läuft jetzt ganz langsam in das Becken, am Sonntag dürfte es dann voll sein", freut sich Sontag.