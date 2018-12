Unterkirnach 29-Jähriger schlägt Gegner mehrere Zähne aus

Unterkrinach - Bei einer handfesten Streiterei in der Nacht zum Sonntag in Maria Tann hat ein 29-jähriger Mann seinem Gegenüber mehrere Zähne ausgeschlagen. Neben den beiden soll noch eine dritte Person an der kurz vor 3 Uhr stattgefundenen Schlägerei beteiligt gewesen sein. Was sich genau abgespielt hat, muss erst noch ermittelt werden.