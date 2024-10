Unterhaugstetter Talentschmiede: Diese Eigengewächse mischen bei WM in Chile mit

1 Ricardo Lebherz spielt für den TSV Calw in der Bundesliga. Foto: Wurster/Wurster

Zwei Faustballer aus der Unterhaugstetter Talentschmiede treten mit der deutschen U18 bei der WM in Chile an: Ricardo Lebherz und Jakob Heeskens.









Link kopiert



Für Ricardo Lebherz, der im Frühjahr vom TV Unterhaugstett zum TSV Calw wechselte, und seinen früheren Vereinskameraden Jakob Heeskens geht in diesen Tagen ein Traum in Erfüllung: Die beiden jungen Faustballer erleben das bisherige Highlight ihrer sportlichen Karriere bei der U18-Weltmeisterschaft in einer chilenischen Stadt mit einemfast unaussprechlichem Namen: in Llanquihue. Die Marathonreise begann bereits am Sonntagnachmittag: Per ICE ging es nach Frankfurt, über Sao Paulo in die Hauptstadt Santiago de Chile – und dann noch mal 1000 Kilometer in den Süden in die 20 000-Einwohner-Stadt.