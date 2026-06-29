Unterhaltungsmusik in Hechingen: Die „Golden Riders“ starten durch

Sechs Musiker im Seniorenalter und eine junge Sängerin: Der Hechinger Franz Glückler hat eine neue Band gegründet.
Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen über alle Grenzen und Kulturen hinweg zusammenbringt. Und: Die Musik kennt kein Alter! Das haben sich auch der Hechinger Franz Glückler, 76 Jahre alt, und Nicole Merkel aus Bisingen, zarte 42 Jahre jung, gedacht – und die Gründung der Band „Golden Riders“ initiiert. Am Samstag, 25. Juli, hat die Gruppe ihren Premierenauftritt bei „Tommy’s“ im Biergarten des Hechinger Schützenhauses.