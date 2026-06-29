Unterhaltungsmusik in Hechingen: Die „Golden Riders“ starten durch

Sechs Musiker im Seniorenalter und eine junge Sängerin: Der Hechinger Franz Glückler hat eine neue Band gegründet.

Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen über alle Grenzen und Kulturen hinweg zusammenbringt. Und: Die Musik kennt kein Alter! Das haben sich auch der Hechinger Franz Glückler, 76 Jahre alt, und Nicole Merkel aus Bisingen, zarte 42 Jahre jung, gedacht – und die Gründung der Band „Golden Riders“ initiiert. Am Samstag, 25. Juli, hat die Gruppe ihren Premierenauftritt bei „Tommy’s“ im Biergarten des Hechinger Schützenhauses.

Zurück auf Anfang. Franz Glückler war Mitte der 1980er-Jahre schon einmal Mitbegründer einer Band – gemeinsam mit dem Rangendinger Werner Fink, mit Peter Staib und weiteren Musikern etablierte er die Gruppe „Genezareth“. Der Wunsch des ehemaligen Hechinger Realschulrektors Jahrzehnte später: der Einstieg in die Unterhaltungsmusik.

Weitum bekannte Musiker

Sofort an seiner Seite hatte er Nicole Merkel, aktive Sängerin im Oldie-Chor Balingen. Um sich scharten die beiden Initiatoren nach und nach weitere fünf, zum Teil weitum bekannte Musiker, die sie schätzen, denen sie sich schon lange verbunden fühlen – und von denen sie wissen: Die können was!

Als da wären: der Rangendinger Werner Fink, inzwischen 63 Jahre alt, am Keyboard; der Burladinger Ex-Polizist Hans Jauch (der mit seinen inzwischen 69 Lenzen noch in drei weiteren Combos zur Sologitarre greift); der Bollemer Helmut Dreher, heute 70 Jahre alt und einst Rektor am Firstwaldgymnasium in Mössingen, am Schlagzeug; der Junginger Winfried Winter, 66 Jahre alt und mit seiner Rhythmusgitarre auch in Diensten von „Lieder à la Carte“ viel unterwegs, sowie der Hechinger Werner Zink, 72-jähriger Briefmarkenfreund und einst „Parfümeur“, an der Akustikgitarre.

Auf musikalischer Zeitreise

„Oldies but Goldies“ lautet das Motto der neu formierten Band, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die 1960er-, 70er- und 80er-Jahre zu nehmen. Ein Wort noch zur Namensgebung: Aus dem Arbeitstitel „The Last Ride“ wurden nach gemeinsamem Brainstorming die „Golden Riders“ – und das passt auch wirklich gut!

Seit dem vergangenen September treffen sich die „Oldies“ und Sängerin Nicole Merkel einmal wöchentlich im Studio von Werner Fink in Rangendingen zum Proben. Inzwischen umfasst ihr Repertoire 36 Rock- und Popsongs. Gesungen wird vornehmlich in englischer Sprache. Ergänzend werden auch ausgewählte deutsche Lieder von bekannten Liedermachern interpretiert. Und nicht nur das: Dem (singenden) Bandleader Franz Glückler fällt bei den anstehenden Auftritten die Anmoderation der Titel zu. Dabei wird er Einblicke in deren Entstehungsgeschichte und Hintergründe geben. Außerdem wichtig: Die „Golden Riders“ spielen live – ohne elektronische Verstärkung.

Musik gehört zu ihrem Leben

Die Musiker und ihre weibliche Verstärkung attestieren sich selbst, eine „homogene Gruppe“ zu sein. Wäre dem nicht so, hätten sie sich gar nicht erst zusammengetan. Was sie eint? Für alle Sieben gehört die Musik zu ihrem Leben. Und es bereitet ihnen großes Vergnügen, mit ihrem Hobby anderen – ihrem Publikum – eine Freude zu bereiten.

So hoffen die „Golden Riders“ bei ihrem Premierenauftritt (und freiem Eintritt) im Hechinger Schützenhaus auf zahlreiche Gäste, die schon heute aufgefordert sind, mitzusingen. Das Tanzbein zu schwingen ist gleichfalls „erlaubt“.

Ein Letztes noch: Plagt die Bandmitglieder bereits das Lampenfieber? Nein. „Wir haben alle Erfahrung, sind keine blutigen Anfänger – wir freuen uns einfach.“