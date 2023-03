So war der Frühlingsempfang der Stadt Lahr

1 Großes Miteinander zum Schluss: die Akteure des Lahrer Frühlingsempfangs auf der Bühne des Parktheaters Foto: Endrik Baublies

Aus der Corona-Not hat die Stadt eine Tugend gemacht – und zum zweiten Mal statt zum Neujahrs- zum Frühlingsempfang geladen. Neben Wissenswertem und Unterhaltsamem gab es auch ernste Worte.









Warum ändern, was sich bewährt hat? Das dachten sich wohl die Verantwortlichen bei der Stadt Lahr, als sie den diesjährigen Frühlingsempfang vorbereiteten – und griffen auf das erfolgreiche Konzept von 2022 zurück. Im mit rund 650 Besuchern nicht ganz voll besetzten Parktheater gab es erneut ein Format aus Dialog, Kultur und gesellschaftspolitischen Themen. Die LZ fasst die zweite Auflage zusammen – von Überziehung bis Können.

Etwas Überziehung: Eigentlich sollte der Frühlingsempfang dieses Jahr im Vergleich zur Premiere um eine auf anderthalb Stunden gekürzt werden. Am Ende dauerte es dann doch gut zwei Stunden, bis sich die Besucher bei Getränken und Häppchen im Foyer trafen. Langeweile dürfte zuvor bei niemandem aufgekommen sein, dafür hatte eine große Zahl an Organisatoren und Machern gesorgt.

Großes Grün-Dilemma: Energie und Grün in der Stadt waren zwei große Themen am Sonntag. Dabei gab es Wissenswertes und bislang eher Unbekanntes zu hören. Etwa von Thomas Schlenker, der in Kippenheimweiler auch dank Photovoltaik zu 75 Prozent energieautark lebt. Oder vom Chef für Öffentliches Grün und Umwelt, Richard Sottru, der vom Wunsch vieler Bürger nach mehr Pflanzen und Bäumen berichtete – aber auch von Bitten, diese mögen nicht gerade vor der eigenen Haustür stehen. Als zentral bezeichnete Baubürgermeister Tilman Petters die Frage, wo künftig die Stadtgrenzen verlaufen werden, oder anders gesagt: welche Flächen unberührt bleiben sollen.

(K)eine Überraschung: Der Erste Beigeordnete Guido Schöneboom machte den Plan, mit der Mediathek ins Sparkassen-Gebäude in der Schillerstraße zu ziehen, offiziell. Keine wirkliche Überraschung mehr, nachdem die lokalen Medien das Vorhaben bereits öffentlich gemacht haben – die LZ hatte schon im Sommer vergangenen Jahres darüber berichtet. Dennoch: Die Schaffung eines sogenannten Dritten Ortes als Ausgleich zu Familie und Beruf kam beim Publikum hörbar gut an. Jetzt, so Schöneboom, gelte es noch, den Gemeinderat von dem Projekt zu überzeugen. Die Chancen sollen nicht schlecht stehen, wie zu hören ist.

Klare Worte: OB Markus Ibert brachte in seiner Rede seine Freude zum Ausdruck, dass Lahr bald die 50 000-Einwohner-Marke überschreiten werde, prangerte gleichzeitig aber an, dass bei vielen Themen „gefühlt jede Einzelmeinung berücksichtigt werden soll“. Vor allem mit Kritik an der Stadtverwaltung in den (sozialen) Medien ging der Rathauschef hart ins Gericht. Ebenso mit der aus seiner Sicht eher mehr als weniger werdenden Bürokratie. Umso eindringlicher beschwor Ibert Lahrs Energie: „Wir können sie fließen lassen, indem wir sie bündeln und positiv ausrichten – indem wir gemeinsam anpacken.“

Großes Können: Das Programm, durch das abermals gekonnt Moderatorin Larissa Bothor führte, war gespickt mit Auftritten von Sportlern (SC und TV Lahr) und Musikern (Städtische Musikschule), die durch die Bank zu überzeugen wussten – was die Zuhörer mit reichlich Applaus honorierten. Für viele Lacher sorgten auch bei diesem Frühlingsempfang Lahrs einstiger Gönner Christian Wilhelm Jamm und seine Liebe Amélie de Cantillon alias Reinhard Kattinger und Daniela Hess. Als Gäste aus dem Jenseits stellten sie viel Witz und schauspielerisches Können unter Beweis.

Wenig Interesse im Netz

Für alle, die nicht persönlich im Parktheater dabei sein konnten, wurde der Frühlingsempfang auf dem Youtube-Kanal der Stadt Lahr übertragen. Die Resonanz hielt sich in Grenzen: Am Ende des Livestreams waren knapp 50 Zuschauer dabei. Die Veranstaltung kann im Internet weiterhin in voller Länge angeschaut werden. Bei Youtube einfach nach „Frühlingsempfang Stadt Lahr“ suchen. Der 2022er-Empfang verzeichnet auf der Videoplattform bis heute gut 2000 Zugriffe.