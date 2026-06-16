Unterhaltung in Nagold: Nagold muss noch ein Jahr warten

Die neuen Betreiber des Nagolder Krone-Kinos sind mit vielen Ideen gestartet. Aber bei einem Vorhaben brauchen Nagold und Andreas Vogt eine Extra-Portion Geduld.
Anfang des Jahres 2026 präsentierte das Pächter-Duo Petra Bächner und Andreas Vogt seine Pläne für das gerade erst von ihnen übernommene Krone-Kino Nagold. Neben Umbaumaßnahmen und inhaltlichen Impulsen wie dem „Besonderen Film“ war ein weiteres Ziel klar formuliert: Generell will das Pächter-Duo im Krone-Kino nicht einfach nur Filme zeigen: „Wir wollen das Kino beleben, daraus einen Ort der Begegnung machen“, so Andreas Vogt im Januar.