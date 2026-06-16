Unterhaltung in Nagold: Nagold muss noch ein Jahr warten

Die neuen Betreiber des Nagolder Krone-Kinos sind mit vielen Ideen gestartet. Aber bei einem Vorhaben brauchen Nagold und Andreas Vogt eine Extra-Portion Geduld.

Anfang des Jahres 2026 präsentierte das Pächter-Duo Petra Bächner und Andreas Vogt seine Pläne für das gerade erst von ihnen übernommene Krone-Kino Nagold. Neben Umbaumaßnahmen und inhaltlichen Impulsen wie dem „Besonderen Film“ war ein weiteres Ziel klar formuliert: Generell will das Pächter-Duo im Krone-Kino nicht einfach nur Filme zeigen: „Wir wollen das Kino beleben, daraus einen Ort der Begegnung machen“, so Andreas Vogt im Januar.

Unsere Empfehlung für Sie Mehr als nur Filme schauen Das sind die Pläne der neuen Kino-Pächter in Nagold Binnen kurzer Zeit haben sie das Nagolder Kino auf Vordermann gebracht. Jetzt wollen die neuen Pächter dem Haus neues Leben einhauchen und haben dafür jede Menge Pläne. Konzerte im Kino und eine Zusammenarbeit mit „Kunst auf Abwegen“ – erste Früchte tragen die Impulse der neuen Kino-Betreiber schon. In einem Fall allerdings läuft es nicht ganz so, wie sich Bächner und Vogt das vorgestellt haben.

Für dieses Jahr Abstand von der Umsetzung genommen

Schon im Januar stand eine Wiederbelebung des Open-Air-Kinos in Nagold auf der Agenda. Jetzt allerdings wird klar: Im Jahr 2026 wird das nichts mehr. „Für dieses Jahr haben wir davon Abstand genommen“, teilt Andreas Vogt im Gespräch mit der Redaktion mit. Das ist aber nicht das Ende der Pläne. Es gilt der alte Spruch „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Für 2027 haben die Betreiber das Open-Air-Kino fest im Blick.

Einst gab es das Open-Air-Kino im Nagolder Badepark. Foto: Hofmann

Dass es im laufenden Jahr nichts mehr wird, das war irgendwann eine Zeit- und Terminfrage. Erst dauerte es mit den Gesprächen mit der Nagolder Stadtverwaltung recht lange. Und die waren zwingend nötig, um sich über einen Austragungsort und eine eventuelle Unterstützung klar zu werden. Bis heute gibt es noch keinen spruchreifen Austragungsort. „Es gab auch Überlegungen, in die Stadtteile zu gehen“, verrät Vogt.

Terminüberschneidungen mit Open-Air-Platzhirschen

Dann wurde es zeitlich immer enger. Es drohten Terminüberschneidungen mit Open-Air-Platzhirschen in Altensteig und Herrenberg. Auch beim Technikdienstleister für die Veranstaltung gab es Probleme, erzählt Vogt.

Irgendwann wäre ein Nagolder Open-Air-Kino nur noch mit Einschränkungen umsetzbar gewesen, an nur wenigen Terminen im Sommer. Angesichts dieser Umstände habe man dann von einer Umsetzung der Pläne im Jahr 2026 Abstand und das Jahr 2027 ins Visier genommen, so Vogt abschließend.