Unterhaltung in Lauterbach: Nach der Musik folgen artistische Flugrollen

Ein Abend voller Energie: Beim Konzert von „Youthnited“ präsentierten junge Musiker ihr Können. Aber auch Tänzer und Sportler bewiesen viel Talent.
Am Samstag zeigten Nachwuchstalente, was sie auf dem Kasten haben – musikalisch, sportlich und tänzerisch. Beim Konzertabend des Jugendblasorchesters „Youthnited“ beteiligten sich nicht nur die jungen Musiker aus Schramberg, Lauterbach und Sulzbach. Auch das Tanzstudio Dierstein, der TSV Lauterbach und der RSV Blitz schickten ihre Nachwuchsathleten ins Rennen.