Unterhaltung in Lauterbach: Nach der Musik folgen artistische Flugrollen

Ein Abend voller Energie: Beim Konzert von „Youthnited“ präsentierten junge Musiker ihr Können. Aber auch Tänzer und Sportler bewiesen viel Talent.

Am Samstag zeigten Nachwuchstalente, was sie auf dem Kasten haben – musikalisch, sportlich und tänzerisch. Beim Konzertabend des Jugendblasorchesters „Youthnited“ beteiligten sich nicht nur die jungen Musiker aus Schramberg, Lauterbach und Sulzbach. Auch das Tanzstudio Dierstein, der TSV Lauterbach und der RSV Blitz schickten ihre Nachwuchsathleten ins Rennen.

Unter bunten Lichtern und tosendem Applaus zogen die kleinen Musikanten des Vororchesters in das Gemeindehaus ein. Unter der Leitung von Uta Borho brachten sie mit der „Skysplitter Fanfare“, „Rock My Soul“ und dem „Ghostbusters“-Song Stimmung in die Bude. Als Zugabe setzte das Vororchester noch einen drauf und spielte „We Will Rock You“ von Queen.

Bekannte Hits

Von den Kleinen ging es direkt weiter zum Jugendblasorchester (JBO), das den Abend musikalisch begleitete. Zwischen den Vorführungen der Turner, Radballer und Tänzer sorgte das JBO mit bekannten Hits wie „Señorita“, „Dynamite“ und „Can’t Take My Eyes Off You“ für Abwechslung.

Zwischen den Programmpunkten stellten Jugendleiterin Lena Szameitat und ihre Stellvertreterin Vera Haas die Akteure vor und leiteten mit Charme durch die Veranstaltung. Voller Freude kündigten sie auch die Urban Dance Gruppe des Tanzstudios Dierstein an. Die jungen Tänzer performten zu einem Remix von Nina Chuba und Blackpink eine Choreografie. In roten Trainingsanzügen sprangen sie über die Bühne und heizten Groß und Klein ein.

Mindestens so spektakulär ging es mit der Formationsgruppe des Tanzstudios weiter. Die wettbewerbserfahrenen Tanzpaare zeigten zu einem Mash-Up mit Songs von den Ärzten eine Lateintanz-Show. In grünen, glitzernden Kleidern ließen sich die Tänzerinnen von ihren Partnern über den Boden und durch die Luft wirbeln – eine Leistung, die den Saal in Aufruhr versetzte.

Anspruchsvolles Radball

Nach einer Pause, in der sich die Gäste mit Popcorn, belegten Broten und Getränken stärken konnten, ging es athletisch weiter. Jörg Fischer, Trainer des Radballvereins RSV Blitz Lauterbach, zeigte mit seinen Jungs, wie anspruchsvoll die Sportart ist. Von Torschüssen auf der Bühne bis hin zu waghalsigen Wendemanövern und Zweikämpfen – die Nachwuchssportler faszinierten das Publikum.

Einen stimmungsvollen Abschluss bildete der TSV Lauterbach mit dem JBO. Zunächst zeigten die jungen, aber durchaus wettkampferfahrenen Turnerinnen eine stimmungsvolle Darbietung. Der mit Akrobatik- und Bodenturn-Elementen angereicherte Tanz war den vergangenen und der anstehenden Fußball-WM gewidmet.

Wein bei Italien

Beim Bühnenbild und den Kostümen kannte die Kreativität keine Grenzen: Mit Bierbäuchen als Kissen und Maßkrügen verkleideten sie sich als Deutsche, im italienischen Teil durften Weingläser nicht fehlen und für die Weltmeisterschaft an der Copacabana waren Vuvuzelas das Mindeste.

Unter großem Beifall gingen TSV und JBO zum letzten Programmpunkt und Highlight des Abends über. „Wahres Glück entsteht in der Gemeinschaft“, erklärten die Moderatorinnen zu dem Stück, das die Musiker und Turnerinnen gemeinsam vorbereitet hatten.

Fesselnde Übungen

Das Orchester spielte unter der Leitung von Dirigent Sviatoslav Milash „Counting Stars“ von OneRepublic, während die kleinen Turnerinnen Flugrollen, Sprunggrätschen und weitere fesselnde Übungen zeigten.

Den durchweg gelungenen Abend schloss das JBO mit einer interaktiven Performance von „Party Rock Anthem“ ab.

Die Veranstaltung wurde vom Projekt „Kultur verbindet“ des Landkreises Rottweil gefördert. Es ist eine Initiative, die durch das Programm „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“ ins Leben gerufen wurde.