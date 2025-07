Unterhaltung in Kandern: Besondere Angebote im Kino

1 Blick ins Foyer des Kanderner Kinos Foto: Jochen Pach Kinderfilme, eine Oper und „die einsprachige Schweiz“ gibt es im Kino Kandern zu sehen.







Die inzwischen beliebten Kinderkinonachmittage mit ausgewählten Filmen insbesondere für das jüngste Publikum werden im Kommunalen Kino Kandern auch im zweiten Halbjahr fortgesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Am 16. Juli wird der Film „Peppa und das neue Baby“ gezeigt, am 13. August folgt „Pippi Langstrumpf in der Südsee“ und am 24. September „Bibi Blocksberg – Eene meene eins, zwei, drei“. Das „kreative Foyer“ öffnet wie bisher um 15 Uhr, der Film wird seit Juni bereits ab 15.30 Uhr gezeigt. Die Kinder dürfen vor dem Film malen und basteln, zudem gibt es auf der Bühne einen Vorlesekreis.