Unterhaltung in Freudenstadt: Im November regnet es Konfetti bei „Kultur am Dobel“

Comedienne Tina Häussermann feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Für einen Auftritt kommt sie auch nach Freudenstadt.

„Kultur am Dobel“ hat für die etwas ungemütlichere Jahreszeit mit einem herzerwärmenden Programm vorgesorgt und bietet mit viel Musik und weiblicher Comedy anregende Unterhaltung für lange Herbst- und Winterabende. Den fetzigen Jahresabschluss besorgt einmal mehr die einheimische Kultgruppe „Voice“, die nach ihrem Auswärtsspiel im vergangenen Jahr im Kurhaus den Weg zurück ins Stadthaus findet.

Den Anfang macht „Ladyra“, auch bekannt als Chioma Rabiej, am Freitag, 24. Oktober. Die deutsch-nigerianische Sängerin aus Freudenstadt mit der vollen, ausdrucksstarken Stimme hat inzwischen eine bemerkenswerte in- und ausländische Bühnenkarriere bestritten – unter anderem auch in der Fernsehsendung „The Voice of Germany“. Ihr breites Repertoire erlaubt ihr, mühelos zwischen den Genres zu wechseln und so ein vielseitiges, stimmungsvolles Programm zu bieten. Sie wird begleitet von Gitarrist Martin Schäfer.

Innerhalb der „FDS Musicdays 2025“ wird es nostalgisch: Am Donnerstag, 27. November, kommt Bernhard Amberg mit „Heart of Gold“. Richtig, das ist der schier unsterbliche Song von Neil Young. Um diesen Neil Young, seine Lieder und Texte hat sich Amsberg intensiv bemüht. Er begleitet sie auf Gitarre, Klavier und Mundharmonika und weiß darüber hinaus viel über Leben, Werk und Geschichten des Ausnahmekünstlers und dessen Texte unterhaltsam zu erzählen. „Neil Young Cover and Lyrics“ ist der Abend überschrieben.

25-jähriges Jubiläum

Zwei Tage später, am Samstag, 29. November, soll es Konfetti im Stadthaus regnen. Vermutlich werden es nur rhetorische Schnipsel sein, die Kabarettistin Tina Häussermann mit „Happy Konfetti“ unter die Leute streut. So nennt die Komödientante ihr Programm zum 25-jährigen Jubiläum, in dem sie alte und neue Höhepunkte ihres Bühnenspektakels aneinanderreiht, aufgefrischt mit aktuellen Einschüben. In ihrer Welt scheint alles quer zu laufen vom Yoga bis zur Künstlichen Intelligenz, die laut Häussermann auch nicht gegen natürliche Intoleranz hilft. Vor Überraschungen ist man bei ihr nie sicher.

Zurück im Schweizersaal des Stadthauses lässt es „Voice“ am Samstag, 20. Dezember, noch einmal richtig krachen. „Rockklassiker meets Lyrics“ heißt das Programm der Band, die einen Streifzug durch die Rockgeschichte über drei Jahrzehnte vorbereitet. Berühmte Interpreten werden gecovert, es gibt ein Wiederhören mit Tina Turner, Joe Cocker, Pink Floyd, Deep Purple. Und dazu etwas ganz Neues: Zwischen all dem Rock werden Geschichten über Lyrics, Songs und Interpreten erzählt – das kann auch durchaus mal lyrisch werden. Mitfühlen, mitrocken, mitsingen sind bei „Voice“ ausdrücklich erwünscht.