Unterhaltung in Freudenstadt: Im November regnet es Konfetti bei „Kultur am Dobel“

Comedienne Tina Häussermann feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Für einen Auftritt kommt sie auch nach Freudenstadt.
„Kultur am Dobel“ hat für die etwas ungemütlichere Jahreszeit mit einem herzerwärmenden Programm vorgesorgt und bietet mit viel Musik und weiblicher Comedy anregende Unterhaltung für lange Herbst- und Winterabende. Den fetzigen Jahresabschluss besorgt einmal mehr die einheimische Kultgruppe „Voice“, die nach ihrem Auswärtsspiel im vergangenen Jahr im Kurhaus den Weg zurück ins Stadthaus findet.