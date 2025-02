Unterhaltung: Heino will Nationalhymne bei Konzerten singen

1 Heino geht mit seinen Hits auf Tournee und der Nationalhymne Foto: Robert Michael/dpa

Heino freut sich darauf, seine Hits bei einer Tournee ab Mai in voller Länge auf der Bühne zu singen. Außerdem plant er die deutsche Hymne in den Sälen anzustimmen: «Einigkeit und Recht und Freiheit».









Dresden - Heino (86) bringt die deutsche Hymne unters Volk. Bei seiner neuen Tournee "Made in Germany" singt er erstmals nach 30 Jahren wieder seine Erfolgstitel in voller Länge auf der Bühne - und die Nationalhymne "Einigkeit und Recht und Freiheit". Heino hat nach eigenen Worten bewusst kleinere Säle mit höchstens 800 Plätzen für die Tour gewählt. Los geht es am 10. Mai in Coswig bei Dresden. "Ich hasse große Hallen, 10.000 bis 15.000 Leute, das ist unpersönlich", sagte Heino. Er wolle, dass die Leute ihm zuhören.